¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬°µ´¬²ó¤Þ¤¿¤®¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÁ´¤¯¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£·Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Ë£³¡½£±¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿¡£Ãæ£±£²Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£µ²ó£³°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£³¾¡ÌÜ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÀäÂÐ¤Ëº£Æü¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤êµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿£¶£²µå¤ÇÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£²²ó¤ËÌîÂ¼¤ÎÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¡££´²ó¤Ïº£µÜ¤¬ÄÌ»»£´£°£°µ¾ÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÆÀÅÀ·÷¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÌøÄ®¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Çµ®½Å¤Ê£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³¤Ìî¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë²ÃÅÀ¡£½øÈ×¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢³ÚÅ·¤ÎÈ¿·â¥à¡¼¥É¤òÍ×½ê¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£³£°»î¹ç¤òÀÚ¤ê¡¢£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¤Ç²¿¤È¤·¤Æ¤âÂç·¿Ï¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¼ê¡¦Æ£°æ¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤â£·²óÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ï¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡££¸²ó¤ÎÃË¡¦¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤òµÞ¤¤çÅêÆþ¡£¤³¤ó¿È¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇµçÃÏ¤ò¤·¤Î¤°¡¢°µ´¬¤Î²Ð¾Ã¤·¤À¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨½é¤È¤Ê¤ëà²ó¤Þ¤¿¤®á¤ÇÁê¼ê¤Ë·¹¤¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡££¸²ó¤âÅê¼ê¶¯½±¤ÎÂÇµå¤ò±¦Â¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¸åÂ³¤òÃÇ¤Ä¤Ê¤ÉÀäÂÐÅª¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌÌÌÜÌöÇ¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï²ó¤Þ¤¿¤®²ò¶Ø¤Î¾¡Éé¼ê¤Ë¡ÖÃÏÊýµå¾ì¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¿¿Î¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤¬ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡Ê·è¤á¤¿¡Ë¡£¾¾ËÜ¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤ÏÁ´¤¯¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ÇÏ¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀâÌÀ¡£¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ê¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÁè¤¤¤Ç¡ËºÇ¸å¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À»Ø´ø´±¡£²ÁÃÍ¤¢¤ë£±¾¡¤ËÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£