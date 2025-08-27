PC¡õPS5¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£¥½¥Ë¡¼¡ÖINZONE H9 II¡×
¥½¥Ë¡¼¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖINZONE¡×¤«¤é¡¢¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥¹¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤âINZONE¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¼þÊÕµ¡´ï¤â¥½¥Ë¡¼¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óINZONE H9 II¡£½éÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃµ¤ê¤µ¤°¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î²áµîºÇ¹âËÜµ¤»ÅÍÍ¡£
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈINZONE H9 II¤ò¡¢ÊÆGizmodo¤¬°ìÂÀè¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
INZONE H9 II¤Ï9·î5ÆüÈ¯Çä¡£¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï3Ëü9600±ß¡£
¥½¥Ë¡¼¤¬INZONE H9 II¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Â¾¤¬¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤ª¤¦¤È¡¢¤â¤¦ÊÌ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÇã¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢INZONE H9 II¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤¬¡¢GizmodoÊÔ½¸Éô¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó²¦¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤WH-1000XM6¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ë¥Þ¥¤¥¯ÅëºÜ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤ÏºÇ¹âÊö¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Çã¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤¬¡¢²¿»ö¤â´°àú¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤¯¤ä¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£350¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï3Ëü9600±ß¡Ë¤Ëµá¤á¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¡¢½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤±¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥ì¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¥¢¥ì¤Ê¤é¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âÊö¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ÈÆ±¤¸¥É¥é¥¤¥Ð¤òºÎÍÑ
INZONE¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏINZONE¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈÂè2À¤Âå¤È¤Ê¤ëINZONE H9 II¡£
¤Þ¤ºÃÎ¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎWH-1000XM6¤ÈÆ±¤¸30mm¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Þ¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê²»¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦³è¤¤ë¤«¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤Î¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Äã²»¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤ä½Æ¤Î²»¤ò¥²¡¼¥à¤´¤È¤Ëº¹ÊÌ²½¡£»î¤·¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¡ØWarhammer 40K: Space Marine 2¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢360ÅÙ¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´ÖÃåÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ë260¥°¥é¥à
INZONE H9 II¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ë¤½¤Î·Ú¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«260¥°¥é¥à¡£
Â¾¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Û¤É¡¢ÁõÃå¤ÇÆ¬¡¦¸ª¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¹â¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ò¥ó¥¸¤Ç¹â¤µ¤òÄ´À°²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤¤¤ë¡©¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢°Õ¸«¤Ï¤ï¤«¤ì¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢1ÅÙÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÑ¤ï¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤¬Î¾Êý¸þ¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê¼ýÇ¼¥Ý¡¼¥Á¤¬Æ±º¡Ë¤Î¤â¤è¤·¡£
·Ú¤¤¤³¤È¡¢ÁõÃå´¶¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡¢²»¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤¬ÀË¤·¤¤
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤Ï30»þ´Ö¡£¥²¡¼¥à¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥×¥ì¥¤2,3²óÊ¬¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Razer BlackShark V3 Pro¡Ê250¥É¥ë¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á70»þ´Ö¤«¤Ä¹âÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢Íß¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£HP¤ÎHyperX Cloud Alpha 2¡Ê300¥É¥ë¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á250»þ´Ö¤À¤«¤é¤Í¡©
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ºòÆü¤¬¾ï»þON¤À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶ô¤¤¤Ê¤Î¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈINZONE H9 II¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á30»þ´Ö¤Ï¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤ë¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡Ä¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Îã¤¨¤ÐRazer Kraken V4 Pro¤Ï400¥É¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¥â¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¤«¤Ä2.4GHz¥É¥ó¥°¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ëOLED¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ï¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢INZONE H9 II¤è¤ê°Â¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á°µ¾¡¡¢¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥é¤Êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¼ã´³Îô¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹â²»¼Á¤ÈÎÉÁõÃå´¶¤òÆÀ¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÄ¹»ý¤Á¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£²»¤ÈÁõÃå´¶¤Î°µ¾¡¤Ö¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âè2À¤Âå¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹
2022Ç¯¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥ÉINZONEÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½éÂåINZONE H9¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÌÏº÷Ãæ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Á°¤Î¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢PC¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤ò´°àú¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëINZONE H9 II¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤ÎÀ¼¤ò»î¤·¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Alienware Pro Wireless¤äRazer¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢INZONE H9 II¤Î²»À¼¤Ï¾å°Ì¡¢¤«¤Ê¤êÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÂÐ±þ¼þÇÈ¿ô¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡¢À¼¤Îº¹¤ò¤è¤êÈùºÙ¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áë¤Î³°¤Î¹©»ö¤Î²»¤ò½¦¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤è¤·¡£¤¢¤È¡¢¼è¤ê³°¤·¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡Ä¥½¥Õ¥È¤¬¤Þ¤À¤æ¤ë¤¤¡£
INZONE¤ÎPC¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¡£INZONE Hub¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï3¤Ä¡Ä¤¿¤Ã¤¿¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ÊFPS¡Ë·Ï¡£¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëFPS-1¤ÏÂ²»¶¯²½·Ï¡¢FPS-2¤Ï´ðËÜ¤Ç½Æ¡¦ÇúÈ¯²»¤¬¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£FPS-3¤Ï¡¢ÀïÆ®²»¤ò¼ã´³Äã¸º¤·¤¿¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î3¤Ä¤Ë¼Â´¶¤¹¤ë¤Û¤É¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢FPS-1ÀßÄê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢FPS-2¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØCounter-Strike 2¡Ù¤È¤«¡ØHalo Infinite¡Ù¤È¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤Ê¤é¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÌäÂê¤Ç¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¡¢INZONE H9 II¤Ï¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¶¦Æ±³«È¯
e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖFnatic¡×¤È¥½¥Ë¡¼¤¬¶¦¤Ë³«È¯¤Ë¤È¤ê¤¯¤ó¤ÀINZONE H9 II¡£¡ØValorant¡Ù¤È¡ØApex Legends¡Ù¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤òÇ°Æ¬¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤â¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¸þ¾å¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¼¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡Ë¡£
INZONE H9 II¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§Ã£¤È³Ú¤·¤¯¡Ø¥Ð¥ë¥À¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥È3¡Ù¤ä¤ê¤¿¤¤¥²¡¼¥à¹¥¤¤ÎÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÏÍ¥Àè¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Razer BlackShark V3 Pro¤ÏÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¤Ç¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤ÎÀßÄê¤¬Å¨¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤ò½Å¤¤Ë¤ª¤¤¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌÅª¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¡¢INZONE H9 II¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£
¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡ÊRTS¡Ë¤ä¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ÊRPG¡Ë·Ï¥²¡¼¥à¸þ¤±¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¡¢²ù¤·¤¤¤Ê¡¢ÀË¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆFPS°Ê³°¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Þ¤¿1¤Ä¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
ÁàºîÀ
¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¼«ÂÎ¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥ß¥å¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤È²»ÎÌ¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬º£¡¢¤É¤ó¤ÊÀßÄê¡¦¥â¡¼¥É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
Â¾¼Ò¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ï¸½ÀßÄê¤ò²»À¼¤Ç¡Ö¡»¡»¥â¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢INZONE H9 II¤Ï¥Ó¡¼¥×²»¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Bluetooth¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤È¤¤â¡¢ANC¥â¡¼¥É¤«¤é¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤â¥Ó¡¼¥×²»¤Î¤ß¡£¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤Ê¡Ä¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ÏON»þ¤ËÀÖ¤¤¥é¥¤¥È¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£
ANC¤È¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥â¡¼¥É
ºÇ¹âÊö¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óWH-1000XM6¤Î²¿¤¬¤È¤¯¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡ÊANC¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÈAI¤¬¤³¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼þÊÕ²»¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤Æ»¤Ç¤Ï¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
INZONE H9 II¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ë¡¼¤Î¥Î¥¤¥º¥»¥ó¥µ¡¼¤ÏNC 1000X¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢WH-1000XM6¤Û¤É¤ÎANCÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£¥²¡¼¥à¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç»È¤¦Á°Äó¤Ê¤Î¤Ç¡£Ã¼Ëö¤ÎÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë²»¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð½½Ê¬¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¥²¡¼¥àÃæ¤ËÆ±Î½¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¥²¡¼¥à²»ÎÌ¤Ï¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¡Ë¡£
INZONE H9 II¤Ë¤Ï¼þÊÕ²»¤ò°ìÉô¤È¤ê¤³¤à¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥â¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ´°Á´¼è¤ê¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥²¡¼¥à½¸Ãæ¤Î¤¿¤á¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤±¤É¡£
INZONE H9 II¤Ï¡¢PlayStation 5¤ÈNintendo Switch 2¤ËÂÐ±þ¡£¥½¥Ë¡¼¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢PS5¤Ç¤Ï3D¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡ÊÀßÄê¤Ë¾¯¡¹»þ´Ö¤«¤«¤ë¤±¤É¡Ë¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈPS5¤È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥à¡¼¥º¡Ê¤â¤Ã¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡Ä¡Ë¡£ PlayStation Pulse¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥½¥Ë¡¼¤¬È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ÏPlayStation Link¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢ÄãÃÙ±ä¤Î2.4GHzÀÜÂ³¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢Æ±»þ¤ËÊ£¿ôÃ¼ËöÀÜÂ³¡Ê¥É¥ó¥°¥ë1¤Ä¤Ç¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡Ä¡£
ÁíÉ¾
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È°ìÉô¥½¥Õ¥È¤Ë²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¡£¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤ÉÔËþ¤â¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤²»¤ÈÁõÃå´¶¤Î¤è¤µ¤Î¾¡¤Á¡£½éÂå¤«¤éÂç¤¤¯¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë²»¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤È¹â¤¤¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¤È¤³¤í¡§ºÇ¹âµé¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î²»¼Á¤¬¤¤¤¤¡¢ÁõÃå´¶¤è¤·¡¢PC¡¦PS5¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎºÇ¹âÊö¥®¥¢
»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¡§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤Ï¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¸ÂÄêÅª¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¥Õ¥ë¥â¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤
Source: Sony