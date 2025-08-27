ふとしたときに、ペンを指の上で回す“ペン回し”。いまや暇つぶしにとどまらず、“ペン回しだけ”でフェスや大会が開催され、ペン一本で生計を立てているプロまで登場しています。ついには、ペン回しの技術を認定する検定制度が誕生しました。人はなぜ、ペン回しに熱中するのか･･･。その魅力を取材しました。

■暇つぶしから“世界大会の競技”にまで発展

8月17日、東京・八王子市で開催されたのは、『日本ペン回しフェスティバル 2025』。大人や子どもたち約280人が参加し、自慢のテクニックを披露していました。

ステージ上で行われていたのは、音楽に合わせてペン回しのテクニックを披露する『パフォーマンスコンテスト』。技の安定感や、完成度・独創性などで競い合うというルールです。現在、100種類を超えるペンの回し方があるそうで、参加者たちは緊張しながらも練習してきた技を披露していました。

今回、大技を披露して優勝を勝ち取ったペン回し歴約8年の20代学生は、勉強の合間をぬって練習に励んでいるといい、「いろんな人がそれぞれの個性を出しながら（ペンを）回しているというところが魅力的でして。ペンという身近な物で、やりやすいし、いろんな人が始めやすいので魅力的だなと感じています」と話しました。

■ペン回し界で初開催 『ペン回し検定』とは

参加者が熱いステージを見せる中、会場に腕自慢ならぬ“指自慢”たちで行列ができていたのは、今年初めて日本ペンスピニング協会が制定したペン回しの技術を認定する『ペン回し検定』です。

この検定は、比較的簡単な技が設定されている『チャレンジ』クラスから、『ベーシック』・『アドバンス』、そして難易度が高い技が設定されている『エキスパート』と、4つのクラスに分かれています。

それぞれのレベルに合わせた技が割り振られ、審査員の前で技を制限時間内に成功することができれば認定となります（今回は、チャレンジクラス〜アドバンスクラス3級までが受験可能）。

検定に挑戦したペン回し歴約4年の11歳・小学生は、「技を達成した時にとても気持ちいいところ。達成感」とペン回しの魅力を熱弁。検定では、何時間も練習した技が成功し、その努力の証しとして“検定認定カード”がもらえることから、“達成感”がやる気につながるといいます。

■子供だけでなく大人も熱中

そして中には、子どもたちに交じり大人が挑戦する姿もありました。ペン回し歴約3年の50代会社員は、「他のスキルトイ（技術を要する玩具）と違って、座ったままできることが良い特徴であると思います」と魅力を語りました。

また、息子の影響で2年前からペン回しに励んでいるという別の50代参加者は、「懐かしいですね。（ペン回しをしていた）学生のころを思い出す」としみじみコメント。家で妻にはどう思われているのか聞くと、「“やるなら勝手にどうぞ”くらいの…」と、はにかみながら答えました。

■“ペン回しの可能性”、ペン一本で生計を立てるプロも･･･

イベントを主催したのは、ペン回しの普及と発展を目的とした日本ペンスピニング協会代表の片岡隆宏さんです。片岡さんは、世界大会での優勝経験があり、全国各地でペン回しのパフォーマンスショーを開催。明確なプロ制度は存在しませんが、ペン回し一本で生計を立てているということで、“ペン回しのプロ”と名乗っているそうです。

今回のイベントを開催した理由について片岡さんは、「ペン回しの世界というのは、オンライン（SNSなどに動画投稿）で活動することが非常に多くて、オフラインのこういった一か所で集まるイベントはあまりないんですね。実際にいろんな人の（ペン）回しを見て、直接交流した方がペン回し界隈の発展にもつながると思っているので企画しています」と話しました。

そして、初の検定制度については「ペン回しを始めていく人にとって、指標としてわかりやすくステップを作ってあげた方がいいかなと思って。この技覚えたら、次どの技やればいいかと。いろんな技があるので、どこから手を出していいか分からなくなっちゃうことが結構あるんですね。順番に覚えていくと、基本はマスターしていけるよというシステムを作りたくて、検定システムを導入しました」と、ペン回しのさらなる発展を狙ったアイデアだそうです。

ペン回しの協会代表として、片岡さんは「ペン回し界にある課題を一個ずつ解決していけば、絶対に文化としては良い方向に発展していくと思っているので、課題を一個ずつ解決してペン回しが発展していけばいいなと思っております」と、今後の目標を語りました。