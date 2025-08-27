グーグルが一般向け体験イベント「Google Pixel 10『新しい未来 BOX』」を8月31日まで渋谷PARCOとSHIBUYA109渋谷店にて無料で開催中
|体験イベント「Google Pixel 10『新しい未来 BOX』」が開催中！画像は渋谷PARCOのイベントイメージ
グーグル（以下、Google Japan）は26日、Googleが「Made by Google」として自社ブランドで展開する「Pixel」シリーズの最新スマートフォン（スマホ）「Pixel 10」シリーズを体験できる一般向けイベント「Google Pixel 10『新しい未来 BOX』」を2025年8月26日（火）から8月31日（日）まで渋谷PARCOとSHIBUYA109渋谷店（ともに東京・渋谷）にて開催するとお知らせしています。
SHIBUYA109渋谷店のイベントイメージ
イベントは渋谷PARCO前イベントスペースおよびSHIBUYA109渋谷店1階イベントスペースにて開催されており、渋谷PARCOではAIアシスタント「Gemini Live」を活用した「新しい毎日コーデ」が体験でき、参加者の服装に合わせて館内のブランドを含むファッションアイテムをAIが提案してくれ、提案した理由や取扱店舗などの情報を確認できるようになっており、カメラや画面共有を通じて目の前にあるものについて会話できるGemini Liveの機能を実際に活用する形で楽しめます。
またPixel 10シリーズで利用できるAI機能「一緒に写る」を用いて「新しいグループ写真」という撮影体験もでき、撮影者自身が写り込めない構図を指定してAIが複数の写真を合成することによって全員が自然に収まったグループ写真が完成する仕組みとなっており、実際に体験した場合には撮影後にオリジナルフレームに収めた写真が参加者にプレゼントされます。
Google Pixel 10シリーズ
SHIBUYA109渋谷店ではPixel 10シリーズの新機能「マイボイス通訳」機能を体験できるようになっており、旅行や日常の場面を想定して実際に音声通話で外国人と会話を行い、話者の声に似せて生成された翻訳音声が相手に伝えられるようになっています。各会場ともに開催時間は11〜19時とのこと。なお、Pixel 10シリーズのうちのPixel 10およびPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLは日本でもGoogle JapanおよびNTTドコモ、au、SoftBankから8月28日（木）に発売されます。
◥◣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢◤— Google Japan (@googlejapan) August 27, 2025
この箱の中に
“未来のグループ写真の撮り方”が
詰まってる
◢◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣◥◣
in 渋谷 PARCO 前#GooglePixel10 pic.twitter.com/62qdvA4FJ4
記事執筆：memn0ck
