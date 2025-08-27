【VTメガ割】新作クレンジング＆人気マスクも登場♪限定セットで最大73％OFF

2025年、3回目となる「秋のメガ割」がいよいよスタートします。VTファン待望の新商品から、リピート必至の人気アイテムまで、今回も見逃せないラインアップが揃いました。注目は3種の香りから選べるクレンジングオイルや、CICA成分を2倍配合したリニューアル版デイリースージングマスク、さらに新登場の毛穴ケアセラム。加えて最大73％OFFのメガ割限定セットもご用意。美容好きにはたまらない期間限定のチャンスです。

新作クレンジング＆人気マスクが登場

今回の目玉は、気分や肌悩みに合わせて選べる「グルタチオングロウ」「セラミドアクア」「AZケア」の3種クレンジングオイル（各2,420円・1+1特別価格）。

香りもそれぞれ異なり、洗顔タイムを癒しの時間にしてくれます。

また、殿堂入り「CICAデイリースージングマスク」がCICA成分を2倍にリニューアルし、25％OFFの1,815円で登場。

さらにレチノールを配合した新セラム「シカレチノールポアアップセラム」（3,300円→2,475円）も発売され、毛穴やキメの集中ケアに最適です。

CHOOSYの新作リップ「デイニードルリップ ストロング」で最強*³のふっくら唇へ

限定セットで最大73％OFFの大チャンス

メガ割恒例の限定セットは、肌悩みに応じて選べる全6種類。

人気の「PDRNセット」（15,730円→4,900円/68％OFF）や「アゼライン酸セット」（16,360円→4,900円/70％OFF）に加え、「トラネキサム酸セット」（18,450円→4,900円/73％OFF）や「レチノールセット」（17,416円→4,900円/71％OFF）も登場。

さらに「CICAセット」（10,175円→3,900円/61％OFF）、「グルタチオンセット」（10,120円→3,900円/61％OFF）と幅広い選択肢が揃っています。

特典にはPDRNリードルショットミストや2ステップハイドロゲルマスクも付属し、お得感たっぷり♪

イムデュイコラボ第3弾も必見

韓国人イラストレーター・イムデュイとの人気コラボも第3弾が実現。黒猫デザインの限定ボックスやポストカードが付いた「肌悩みニャンでもおまかせセット」が6種類登場します。

全セットに共通して「PDRNリードルショットミスト」が特典で付き、癒されるデザインとともにスキンケアを楽しめるのが魅力です。

お気に入りのセットを手に入れて、限定アイテムと共に特別なケアタイムを過ごしてみては。

秋のメガ割で賢く美肌ケアを♡

秋のメガ割は、8月31日（日）17:00から9月12日（金）までの期間限定開催。

新作からリニューアルアイテム、そしてお得な限定セットまで盛りだくさんの内容で、最大73％OFFという驚きの価格も見逃せません。

さらにイムデュイコラボの黒猫デザインも心ときめくポイントです。楽天スーパーセールも9月4日からスタートするため、合わせてチェックすればお得度もアップ。

VTのアイテムで肌も心も満たされる秋を迎えてくださいね。