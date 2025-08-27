「同居離婚」加藤ローサの“記念指輪”投稿に「共感する妻」「困惑する夫」。夫たちの言い分とは
俳優・加藤ローサさんが夫であるサッカー元日本代表の松井大輔さんと離婚、その上で同居していることについて、女性たちが大きな関心を寄せている。
当時のSNSでの投稿で、加藤さんは「想像を超えるギラギラした指輪で『これをつけて行く所なんてない!!︎ 日常使いができる物と交換する!!︎』と言ってみた」ものの、夫からは似合うんだから毎日つければいいじゃないと言われたと書いている。
これについても「夫は何も分かってない。家事や子育てをしていたら、こんな指輪、できるはずがない」「子どもと相対するときにこんな指輪つけていたら子どもがケガする」と夫の気配りのなさを嘆く声が多数だ。
一方、男性たちは「こんな大きなダイヤの指輪なんて、普通の会社員じゃ無理。どうして喜んでくれないのか不思議」「いつもしていなくたって、夫婦で食事に行くときにつけてくれたらうれしいのに」と女性たちよりは小さな声でつぶやいているようだ。
現実には、こういうところに夫と妻の温度差が見え隠れするのだろう。ただ、互いの思いやりがあれば、この温度差は乗り越えていけるのではないだろうか。
もともと子どもが小さいうちは妻に家にいてもらいたかったけど、彼女の仕事を考えると言えなかったから。もちろん子育ては一緒にやろう、だけど僕は当時、起業したばかりで忙しかった。
家事なんていくら手抜きをしてもいいわけだし、頑張って稼ぐから家事代行業者を頼めばいいとも言いました。すると妻は『そんなのもったいない。自分でやるわよ』って」
ユウジさん（45歳）はそう振り返る。
最初はうまくいっていた。ところが彼がさらに忙しくなってくると、妻はイライラすることが増えていった。
「僕もなるべく週末は家にいるようにしたし、妻が一人で家にいたいというときは子どもたちを連れて遊びに出かけ、帰ってから夕飯を作ったりしていました。
『いつもありがとう。僕にできる最大限のことはするから』と言葉にして感謝も伝えていたつもりだった。でも妻はそういうとき『最大限ってこの程度なの？ あなたと私の家庭で、あなたも親なのに、このくらいしかできないの？』と責めるように言うんです。
売り言葉に買い言葉で、仕方ないだろ、仕事がと言いかけると『男はいいわよね、なんでも仕事がーで済むんだから』って。じゃあ、どうしろという話になってしまう」
ぎくしゃくしてくると、ユウジさんは花を買って帰った。ところが妻は「こういうの買ってこられても花瓶を用意して生けるのは私なのよね」と愚痴をこぼした。花を買って帰った自分の気持ちはまったく尊重してくれない。彼は不満を抱いた。
「小学校に上がったばかりの娘が『パパ、きれいだね』と言って花瓶を探していたので、僕があちこちの棚を探して見つけました。妻は知らん顔でしたね。花を買って帰るとかえって怒られると学んだので、それからは花は控えました」
こうやって男の気持ちは萎えていくのだとユウジさんは冗談めかしながら言った。
「僕は何をすればいいんだ、きみはどうしたら満足するんだと聞いたことがあるんです。妻は答えなかった。たぶん自分でも分かってなかったんでしょう。
早めに再就職してもいいだろうと思ったし、そういえば勉強するというのはどうなったのと尋ねたら、『子どもを育てながら勉強なんてできるはずがないでしょ』と言われました。勉強するって言ったのは自分なのにね」
わけが分からなくなると、ユウジさんは妻が寝てから帰るようにした。顔を合わせると文句ばかり言われ、彼自身も仕事で切羽つまっているときには対応しきれないからだ。
「僕にだって我慢の限界があります。でもそれを妻にぶつけるのは違うと思うから、とりあえず距離をとる。そうしたら今度は浮気を疑われて……。いいかげんにしてくれと思うこともありました」
そう思ったユウジさんは率直に「プレゼントしたいから一緒に買いに行くか、きみが好きなものを買っておいでよ」と言った。すると妻は「私の好みも分かってないの？」とふてくされた。
「キレそうになったけど、自ら落ち着けと言い聞かせましたよ。でももう、妻に気持ちを寄せていくのは無理。下の子も小学校に入ったし、あと10年ちょっとの辛抱だと自分に言い聞かせています」
夫が心を寄せてみても、妻との溝は埋まらない。もしかしたら「大前提」が違っているのではないだろうか。妻は「自分が女だから、こんな目にあっている」と考えているのかもしれない。
もう一度、「互いの役割と、夫婦の関係」を分けて話し合ってみると、何かが見えてくる可能性はないだろうか。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
