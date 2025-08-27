TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』第21話「俺 今夜寝るつもりないので」のあらすじと先行カットが公開された。

『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化した本作。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、なかなかクラスに馴染めずにいる。そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することに。決して交わるはずのなかった2人の世界が動き出す。

第21話では、都たちとホラーゲーム『棺』の合わせをすることになった海夢は、乾紗寿叶にも誘いをかける。一度は断った紗寿叶だったが、『棺』が大好きな妹・心寿のために参加を決める。皆で合わせに向けて盛り上がる中、あまねはアキラこと緒方旭の、海夢に対する態度が気になり……。（文＝リアルサウンド編集部）