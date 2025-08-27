女優の橋本マナミ（41）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演し、潔癖すぎるため、キスする前に確認することを明かした。

この日のテーマは「潔癖すぎる女が大集合！」。橋本は「一口ちょうだいは絶対無理。家族でも」と語り「例えば家族は食べ物もいろいろあるんですけど、ペットボトルが一番嫌で。一口触れた瞬間から菌が増殖すると思っているので、家族も夫、子供の分と全部買うんですよ。でも夫が間違えて私の物を飲んでいるときがあって、そうしたらその後飲めなくなっちゃう」と明かした。

それは子供の飲みかけもダメと言うと。サッカー元日本代表の内田篤人さんは「全然大丈夫です。こうやって…ですよね」と、子供の顔についた食べ物を取って、自分の口に入れる仕草を見せた。それを見た橋本は「何で食べる必要があるんですか！」と言い、内田さんは「愛ですよ！愛」と切り返していた。

また、MCの上田晋也から「キスとかも苦手なの？」と聞かれると「歯磨きしたか確認します。ちゃんと」と言い、「いつ歯磨きしたかは、全部見ているので、今日、何時間前に歯磨きしてるな、とか。私、確認してるので」とし、「2時間は大丈夫です。食べたらもう1回してほしい…」と語った。