GENERATIONSの片寄涼太さん（30）が26日、「消防団入団促進広報2025『この街でみんなと強くなろう！』」に登場。学生に伝えたいことを語りました。

「消防団入団促進広報2025『この街でみんなと強くなろう！』」は、地域の防災で重要な役割を担う消防団への入団を身近に考えてもらうためのイベント。片寄さんは、今年度の消防団入団促進サポーターに就任しました。

実際に消防団員の活動服を着て登場した片寄さん。着用した感想を聞かれると「衣装というか、自分もステージに立たせていただく人間として、衣装を着るとピリッとするみたいな。気持ちが入るみたいなのあるんですけど、“責任感のある服だな”というような印象を受けますね」と、コメントしました。

また、去年開催された全国の大学の学園祭での広報活動が、今年はさらにパワーアップして開催されるとのこと。学園祭を回るということで、学生に伝えたいことを聞かれた片寄さんは「学生の頃ってすごく色んな多感な時期で、色んなものを吸収できるタイミングだと思うので、そういったタイミングでこういったことをきっかけに、ノリでもいいと思うんですよ」と回答。

さらに、「お友達同士のノリで入ってみたことが色々なものを少しずつ吸収することができて、大人になったある日にそれが何かのきっかけで必要になったりとか、そういった人が1人でも増えることってすごく未来にとって明るいことだと思うので、そういったことに気づくきっかけに学生さんの方々がなってくれればいいなと思います」と、思いを語りました。