¡Ú³ÚÅ·¡Û£²»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î½¡»³ÎÝ¡¡ÅìËÌ£¶¸©¤Ç¤Î»î¹ç³«ºÅ¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£±¡½£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£²£·Æü¡¦½©ÅÄ¡Ë
¡¡£¶ÈÖ¡¦Í··â¤Î³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤¬¡¢£·²ó£±»àÆóÎÝ¤«¤é¹¥µ¡¤ò¹¤²¤ëº¸Á°ÂÇ¤Ê¤É£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡££³°ÂÂÇ¤·¤¿£²£¶Æü¤Î»î¹ç¤ËÂ³¤Ê£¿ô°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½Ð¾ì£µ»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¡¢¤³¤³£µÀï¤ÎÂÇÎ¨¤Ï£´³ä£²Ê¬£±ÎÒ¤È¹¥Ä´¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆâÍÆ¤È¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ÊÂÇ¤Á¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë»î¹ç¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Í··â¤ÎÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ø¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Æ±°ìÇ¯¤Ç½é¤á¤ÆÅìËÌ£¶¸©¤Ç»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¤É¤Îµå¾ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£ÅìËÌÍ£°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£