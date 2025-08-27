◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）

雷雨のため試合開始が１時間遅れた試合。巨人は接戦を落とし３連敗で勝率５割から「借金１」となった。先発・森田駿哉投手は４回まで無失点で粘投していたが、５回につかまり４回１／３を７安打３失点（自責２）で降板。打線は広島の先発・大瀬良大地投手から浅野翔吾外野手の２点二塁打で６回に２点を返したが、追いつけなかった。

９回は１死一、三塁からリチャード内野手の一ゴロが本塁との併殺打となったが、そのプレーについて、巨人・阿部慎之助監督がリクエストを行いリプレー検証となったが、判定は変わらず試合終了となった。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―最後の本塁クロスプレー、リクエストでアウト判定となった後に審判に確認

「コリジョンの説明を受けたんですけど。流れの中で起きたからオッケーっていうね。それが一応、確認できました」

―走者の門脇と捕手が交錯したようにも見えた

「僕が聞いてたのは、キャッチャーはああいうプレーの時はベースの前にいなくちゃいけないんじゃないですかっていうのは確認したんですけど。（審判は）そうですと。けど流れの中でああなったのでっていうから。っていういね。まあ、走路は空いてましたと。だけど交錯しているからね。まあ流れの中でああいうブロックはしていいんだなって思っちゃいますよね」

―リクエストで確認

「それでコリジョン見ますってアンパイアとかが言って。あそこに、じゃあ流れの中だったら（捕手は）あそこ（本塁ベース上）にいていいってことになっちゃうから、そこはいかがですかって聞いたんだけど。まあ流れの中だったら何でもいいみたいなので、それが確認取れました。明日切り替えて頑張ります」