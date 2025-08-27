「天皇杯・準々決勝、神戸１（４ＰＫ２）１相模原」（２７日、レモンガススタジアム平塚）

Ｊ３の相模原が昨季の天皇杯王者でＪ１連覇中の神戸相手に大善戦。ＰＫ戦まで持ち込んだが、ジャイアントキリングの再来まであと一歩届かなかった。

先制は相模原。前半１５分、右サイドのＦＷ藤沼が背後に抜け出すと、ペナ外右からゴール前へ折り返しのクロス。これにＤＦ加藤大育が反応し、ボレーシュートがネットに吸い込まれた。だが、王者も反撃。同３０分にＦＷ小松の移籍後初先発初ゴールで同点に追いついた。

後半に入り、神戸はＦＷエリキ、ＤＦ山川、ＦＷ宮代、ＭＦ扇原主力を投入してギアを上げる。それでも相模原は食らいつき、一進一退の攻防が続く。互いにチャンスを生かし切れず。延長前後半でも決着は付かず、ＰＫ戦へ突入した。

ＰＫ戦では相模原は一人目が失敗。神戸は３連続で成功すると、相模原の４人目が失敗。最後は神戸の４人目パトリッキが決めて、決着が付いた。

今大会では１回戦で水戸、２回戦では磐田とＪ２クラブを撃破。勢いは止まらず、３回戦では今年のＡＣＬＥ準優勝のＪ１川崎をＰＫ戦の末に破る大番狂わせを起こす。ラウンド１６でもＪ２秋田に２−１で勝利し、上位カテゴリー相手に快進撃を続けていた。

同杯でＪ３の最高成績は、新型コロナウイルスによる変則方式での開催となった２０２０年度に記録した当時Ｊ３秋田のベスト４。相模原は勝利すればタイ記録、通常ルールでは過去最高位だった。