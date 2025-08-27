「クラブ史上最も美しい」「これを1stにして」ドルトムントが今季カップ戦ユニフォームを発表!
ドルトムントとプーマは27日、2025-26シーズンのカップ戦で着用するユニフォームを発表した。
今回のカップ戦ユニフォームは、1965-66シーズンにドイツ勢として初めて欧州クラブ大会(UEFAカップウィナーズカップ)を制したチームに敬意を表している。
イエローを基調とし、丸首や袖口にブラックを採用したシンプルなデザイン。レトロなエンブレムを復刻させるとともに、シャツ全面にはカップウィナーズカップの持ち手に施された花柄模様に着想を得た同系色のプリントがあしらわれている。
クラブは公式サイトで「チャンピオンズリーグで存在感を示す」ためのユニフォームだと説明した。
ユニフォームの画像を公開したクラブ公インスタグラム(@bvb09)には「とてもシンプル」「素晴らしいユニフォームだ」「本当にクール」「プーマがこれまでにドルトムントのために作った最高のユニフォームだと言っても過言ではない」「クラブ史上最も美しいドルトムントのユニフォームだ」「これをホームユニフォームにしてくれ」「いつもこういう感じでいい」「絶対に欲しい」といった反応が寄せられている。
