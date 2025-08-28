CMネタがまさかの実現！新幹線で「U.F.O.」を実食する「日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス」が運行

日清食品は新幹線で「U.F.O.」を食べるイベント「日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス」を実施した。この企画は、2024年に人気YouTuber・そろ谷氏とコラボしたテレビCM「そろ谷U.F.O.爆盛バーレル篇」に登場したシーンを再現したもの。ファンから寄せられた「実際に新幹線で食べてみたい」という声を受け、JR東海の全面協力のもと、8月23日運行の新幹線1両を丸ごと貸し切って実現した。抽選で選ばれた約40名の参加者は、オリジナルデザインのきっぷケースやTシャツを手に、U.F.O.カラー一色に彩られた特別車両へ。座席のヘッドカバーから床や窓の装飾まで「U.F.O.」デザインで統一された車内に足を踏み入れると「すごい！」と歓声があがる。全員で「ソースエクスプレス、出発ー！」と声をそろえると、乗客の拍手とともに車両は走り出した。最初に行われたプログラムは「U.F.O.ぶっ濃いクイズ企画」。ブランドの歴史や名前の由来をめぐる問題が次々に出題され、正解数が上位の方には「U.F.O.」1ケースがプレゼントされるということもあり、参加者は真剣な表情で回答。正解が読み上げられるたびにガッツポーズする人、惜しくも外して悔しがる人の姿があり、車内は熱気に包まれた。そしていよいよメインイベント。CMと同様、車内販売員をイメージしたスタッフが「U.F.O.」を配り始めると、あっという間にぶっ濃いソースの香りが車内に漂い、車両中から「いい匂い！」「新幹線でこの匂いはヤバイ！」の声。熱々のカップを手にした参加者は、記念に写真を撮ったり、友人と見せ合ったりしながら、ひと口すすれば「新幹線で食べると本当に格別！」「最高！」と笑顔がこぼれる。車内に漂うソースの香ばしさや窓から見える景色も加わり、普段とは一味違う特別な体験に感動した様子で、あっという間に完食となった。イベントの締めくくりは、花王「リセッシュ」とのコラボ企画「シュシュれ! ぶっ濃いニオイに直撃!」。参加者が一斉にオリジナルデザインのリセッシュをシュッと噴射すると、車内には爽やかな香りが広がり、「さっぱりしたね！」と笑顔で語り合う声が響いた。日清食品がユーザーの声に本気で応えた1日限りの「ソースエクスプレス」。参加者にとって、この夏を彩る忘れられない体験となったのかもしれない。