子役の永尾柚乃さん（8）と、俳優の上戸彩さん（39）、樋口可南子さん（66）が携帯電話会社の新CMに出演。インタビューで永尾さんが夏休みの宿題の進捗（しんちょく）を明かし、上戸さんと樋口さんも宿題の進め方から見る自身の性格を語りました。

■夏休みの宿題は“コツコツ”進める派の2人

3人が出演したのはソフトバンクの新CM『白戸家』シリーズ。「白戸家 お父さんがっぽり貯まる」篇など2タイプに出演。CMのタイトルにちなみ、インタビューで宿題の進め方について聞かれると永尾さんは「私は夏休みの宿題はコツコツ派です。もう算数、国語終わりました。あと日記と観察で終わりです」と忙しく活躍するなかでも計画的に宿題を進めていることを明かしました。

■意外な一面を見せた樋口さん

それに対し上戸さんは「すごいね、私は前半にやるタイプでした。やんなきゃいけないことは今も性格的に先にやらないと、先にできることはやっておきたい派なんで」と、どちらも計画的に進めていることを語りました。そんな上戸さんの性格を樋口さんは「心配性だよね」と語り、これまでの共演歴の長さをうかがわせました。

計画的に進めることに対し「やらなきゃいけないこと残しておくとずっとそればっか気になってて楽しめなくないですか？」と上戸さんが語る一方で、「私は最初と最後」と計画的に進めることが苦手だという樋口さん。「最初ちょっとやれるんじゃないかって思ったんだけど、やっぱりやれなくて本当に最後の（夏休みの）おしまいでグッてやる。全然違います2人とは」と意外な一面を見せました。