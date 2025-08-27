【一問一答】日本ハム・新庄剛志監督 ミスが出て首位奪回ならず「いや、実力不足ですよ」
◇パ・リーグ 日本ハム２―３西武（2025年8月27日 ベルーナＤ）
日本ハムは西武に1敗1分け。ソフトバンクに3連勝で乗り込んだ勢いは消え、連勝も3で止まった。
試合終盤には停電のアクシデントと踏んだり蹴ったり。
以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。
――停電のアクシデントが。
「停電でこっちに勝利来るかと思ったけどね。ライオンズの炎が消えた、みたいな。この2連戦は全然、ライオンズさんの方が力は上でしたね。実力負けです」
――山崎福は4回途中KO。
「ちょっと山崎君は、チェンジアップはもうやめてほしい。腕を振ってのチェンジアップならいいですけど、高めに浮く、腕が振れないチェンジアップはもう右バッターとしては凄い打ちやすいボールだから。あれはもう正直やめてもらいたいなって思うぐらい。で、ファームのほうにいって走り込みを中心に。真っすぐの切れと膝元からバッターの体が前に出て、ハーフスイングするようなスライダーを磨いてきてほしいなと思います。良くなるまでは、しっかり僕も見てるんで。それまでは鍛え直してもらいたいですね」
――最短の10日間で戻る感じではない？
「じゃない。じゃない」
――金村が3回無失点。救援陣は踏ん張った。
「3回投げられますね。斎藤君もずっといいし。で、矢沢君は、あれは下手くそですね、正直。フェンスどうこうの問題じゃない。いつも言っているように、（動きが）硬い。でも、3年目か。ピッチャーと野手をやってきて、もうそろそろうまくなってレベルを上げてもらわないと。守備固めであの足は魅力があるんで。あとは足で追い付くことはできるから、ボールの近くにいってどう捕ってくれることを祈ります」
――この2連戦はミスが出た。
「いや、ミスというか実力不足ですよ。ライオンズさんのほうが上。それだけですね」