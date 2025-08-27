µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤Ê¤·¤ÎÈ½Äê¤Ë¼ó¤Ò¤Í¤ë¡Ö¸òºø¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¡×
¡¡¡Ö¹Åç£³¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ì¥´¥í¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÎÝ¼ê¥â¥ó¥Æ¥í¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤ÇËÜÎÝÁ÷µå¡£»°Áö¡¦ÌçÏÆ¤Ï¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎËö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¡¦²ñÂô¤Î¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¿³È½¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢È½Äê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¿³È½¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÀâÌÀ¡£¡Ö¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤«¤é£Ï£Ë¤È¡£¤½¤ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³È½¤È¤Ï¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿ôÊ¬¤ä¤ê¤È¤ê¡£¶ì¾Ð¤¤¤âÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡ÖËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡£¡Ê¿³È½¤Ï¡Ë¡ØÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡£¡ØÁöÏ©¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê½Ð¿È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¸òºø¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¤·¤Ã¤«¤ê¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔËþ¤Î¿§¤â±£¤»¤º¡£¡ÖÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ê¤é¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ê¤é¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÌÀÆüÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÁ°¤Ë¸þ¤±¤¿¡£