◇バドミントン 世界選手権（2025年8月27日 パリ）

各種目の2回戦を行い、女子シングルスの宮崎友花（19＝ACT SAIKYO）は世界ランク36位のスー・ウェンチー（27＝台湾）を2―1で破り、初出場の世界選手権で3回戦進出を決めた。第1ゲームを21―10で取ったが、第2ゲームを13―21で落とし、ファイナルゲームを21―10で巻き返した。

前日の世界デビュー戦は「緊張が大きかった」と話した宮崎だが、この日は出だしから順調に得点を重ねた。しかし、球回しが雑になった第2ゲームを失った。「いい時期のプレーにはほど遠いけど、段々、自分のプレーを取り戻してきた」。ファイナルは10失点に抑え、手応えもあった。

8月17日に19歳になって初めての大会。すでに世界ランクは8位で、世界中からマークされる存在になった。「球を読まれて相手ペースになることが増えた。そうなると、自分に迷いが出る」。世界選手権は「1試合、1試合」と目標を決めずに臨んだ。

「まだ緊張はしているけど、また1試合ずつ頑張る」。彗星のように現れたヒロインは、最初の壁でもがいているが、この日の相手のスーは、2023年11月に9、14得点で完敗した相手。着実な進歩を見せた1勝でもあった。