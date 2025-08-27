秋はパステルカラーを取り入れて♡ レトロで可愛い【パープルコーデ】をご紹介！

この秋は、こっくりから淡色までさまざまなトレンドカラーで毎日のおしゃれを楽しもう！今回はトレンドカラー・パープルを主役にした「レトロ風コーデ＆アイテム」をご紹介します。意外と目立つパープルをコーデに取り入れて、秋のおしゃれに個性をプラス♡ 皆の視線を集める“とっておきの秋コーデ”が完成するかも！？

PURPLE

レトロなムードがお似あい

パッと目を引くパープルが、おしゃれの高揚感を高めてくれる！レトロに振った着こなしがプレイフルなカラーとマッチ。

Cordinate オトナと少女のパープルコーデ

〈右〉【少女】ナナのコーデ

バービーコアな着こなしでぷり可愛く♡

〈左〉【オトナ】紗英のコーデ

プレッピーなベストをデニムでハズせば上級者。

〈右・ナナ〉ニットキャミワンピースとカーディガンのセット 8,910円／dazzlin カチューシャ 590円／GU ブーツ 16,500円／dazzlin〈左・紗英〉アーガイルニット 6,490円、シャツ 8,690円／ともにdazzlin デニムパンツ 6,990円／MANGO バッグ 12,650円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドックららぽーと豊洲店）白パンプス 3,280円／VIVIAN COLLECTION

Item 【DURAS】レーススカート

シックなレースもアイスブルー×パープルのさわやかな配色にしゃれみバクハツ。

レーススカート 9,240円／DURAS

Item 【REDYAZEL】ショート丈カーディガン

カジュアルコーデにもマッチするショート丈カーデが万能。肌寒いときにさっと羽織ってイメージチェンジ。

ショート丈カーディガン 6,930円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店

撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ

加藤ナナ

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子