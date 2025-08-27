秋はパステルカラーを取り入れて♡ レトロで可愛い【パープルコーデ】をご紹介！
この秋は、こっくりから淡色までさまざまなトレンドカラーで毎日のおしゃれを楽しもう！今回はトレンドカラー・パープルを主役にした「レトロ風コーデ＆アイテム」をご紹介します。意外と目立つパープルをコーデに取り入れて、秋のおしゃれに個性をプラス♡ 皆の視線を集める“とっておきの秋コーデ”が完成するかも！？
PURPLE
レトロなムードがお似あい
パッと目を引くパープルが、おしゃれの高揚感を高めてくれる！レトロに振った着こなしがプレイフルなカラーとマッチ。
Cordinate オトナと少女のパープルコーデ
〈右〉【少女】ナナのコーデ
バービーコアな着こなしでぷり可愛く♡
〈左〉【オトナ】紗英のコーデ
プレッピーなベストをデニムでハズせば上級者。
Item 【DURAS】レーススカート
シックなレースもアイスブルー×パープルのさわやかな配色にしゃれみバクハツ。
Item 【REDYAZEL】ショート丈カーディガン
カジュアルコーデにもマッチするショート丈カーデが万能。肌寒いときにさっと羽織ってイメージチェンジ。
撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ
加藤ナナ
村瀬紗英
Ray編集部 副編集長 小田和希子