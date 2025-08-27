◇パ・リーグ 日本ハム２―３西武（2025年8月27日 ベルーナＤ）

日本ハム・新庄剛志監督（53）は試合後、4回途中KOで5敗目を喫した山崎福也投手（32）に2軍再調整を通告した。

2点リードの1死二塁で緩いチェンジアップを渡部聖に投じ、同点2ランにされた。

指揮官は「ちょっと山崎君は、チェンジアップはもうやめてほしい。腕を振ってのチェンジアップならいいですけど、高めに浮く、腕が振れないチェンジアップはもう右バッターとしては凄い打ちやすいボールだから」と厳しく指摘した。

そして、「あれはもう正直やめてもらいたいなって思うぐらい。で、ファームのほうにいって走り込みを中心に。真っすぐの切れと膝元からバッターの体が前に出て、ハーフスイングするようなスライダーを磨いてきてほしいなと思います。良くなるまでは、しっかり僕も見てるんで。それまでは鍛え直してもらいたいですね」と、本来の姿を取り戻すように指示した。

最短の10日間で戻るような調整ではないのか？と聞かれると「じゃない。じゃない」と、否定。一時的な休養抹消ではなく、本格的なミニキャンプを要求した。