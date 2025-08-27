日産の新「“3列7人乗り”SUV」がスゴイ！ デザイン刷新で斬新「竹林グリル」採用！ 4WD仕様や「専用パーツもり沢山」なスポーティモデルも！ ターボエンジン搭載の「インフィニティ QX60」米国仕様とは？

デザイン刷新でよりモダンに！

海外で人気のクロスオーバーSUVのひとつに、レクサスの「RX」があります。

そのライバルとして、日産は高級ブランド「インフィニティ」でミドルサイズSUV「QX60」を展開。

同車は、2025年6月26日に米国市場でマイナーチェンジモデルとなる2026年モデルが発売し、注目を集めています。

マイナーチェンジでデザイン刷新！気になる仕様とは？

QX60は2013年に初代モデルが登場し、2021年にフルモデルチェンジを実施。

現在は2代目が展開されています。

このモデルの特徴は、力強く堂々とした外観、3列シート7人乗りレイアウトによる広々とした使いやすい室内空間、そしてターボエンジンによる快適な走行性能です。

特に、美しさと迫力を兼ね備えたデザインと、2列目シートの快適性が大きな魅力となっています。

2025年6月に発売された改良モデルでは、エクステリアデザインを一新。

新しいグリルデザインは「竹林が交差する形状」をモチーフに、インフィニティの高級大型SUV「QX80」に採用された「Artistry in Motion」のデザインコンセプトから着想を得ています。

これにより、より洗練された高級感のある印象を与えます。

改良型「QX60」は「PURE」「LUXE」「SPORT」「AUTOGRAPH」の4つのグレードを展開しています。

エントリーグレードのPUREでも、20インチアルミホイール、デュアル12.3インチスクリーン、フルLED外装照明など、充実した装備が特徴です。

新たに追加されたSPORTグレードでは、エクステリアに専用デザインのパーツを採用し、個性を強調しています。

パワーユニットは全グレード共通で、最高出力268ps・最大トルク 390Nmの2リッターターボエンジンを搭載。

改良前と同じエンジンで、トランスミッションは9速AT、駆動方式はFWDまたはAWDから選択可能です。

価格は、エントリーグレードのPUREが5万1200ドル（約735万円）から、新グレードのSPORTが6万1700ドル（約920万円）からと、インフィニティブランドらしい高価格帯となっています。

海外専売モデルではありますが、日本での高級SUVとしての展開にも今後注目が集まります。