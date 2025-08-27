Á°²ó²¦¼ÔÁê¼ê¤ËÁ±Àï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡¡120Ê¬´Ö¤Î»àÆ®¤Ç¸«¤»¤¿J3¤Î°ÕÃÏ¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
ÁêÌÏ¸¶¤¬¿À¸ÍÁê¼ê¤ËÁ±Àï
¡¡Âè105²óÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï8·î27Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¤ÇJ3¤ÎSCÁêÌÏ¸¶¤ÈÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬ÂÐÀï¡£
¡¡ÁêÌÏ¸¶¤ÏÀË¤·¤¯¤â¿À¸Í¤ËPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾15Ê¬¡¢ÁêÌÏ¸¶¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éºÇ¸å¤ÏDF²ÃÆ£Âç°é¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢Æ±30Ê¬¤ËFW¾®¾¾Ï¡¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ìÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼çÎÏ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¿À¸ÍÁê¼ê¤Ë¸åÈ¾¤ÏÁêÌÏ¸¶¤¬²¡¤·¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£J1¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ëMFÅçÀî½ÓÏº¤òÃæ¿´¤ËÃæÈ×¤¬ÂÑ¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óFWÉðÆ£Íº¼ù¡¢FWÊ¡°æÏÂ¼ù¤é¤â¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹Àï¤Ç¤Ï¿À¸Í¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¤·¤Î¤®ÀÚ¤êPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£1¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿DF¹âÌîÎË¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¤¹¤ë¿À¸Í¤ÏÁ´°÷¤¬À®¸ù¡£ºÇ½ªÅª¤ËPK¥¹¥³¥¢2-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ÎÄ©Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖJ1Áê¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£Âç²ñ¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë»î¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¿À¸Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿ÁêÌÏ¸¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë