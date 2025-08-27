中田璃士がキス・アンド・クライで…

23日まで開催されたフィギュアスケートのジュニアグランプリ（GP）シリーズ第1戦ラトビア大会。男子シングルでは昨季の世界ジュニア選手権王者の中田璃士（TOKIOインカラミ）が合計246.94点で優勝した。キス・アンド・クライで掲げたバナータオルには、応援するプロ野球選手の名前がデザインされていた。

ショートプログラム（SP）の演技を終え、キス・アンド・クライに座った中田。カメラの前で広げたイエローのバナータオルには、プロ野球・ソフトバンクのスター選手、柳田悠岐の名前があった。

ソフトバンクファンとして知られる中田。野球が盛んとは言えない欧州ラトビアの地で、思わぬ光景を生み出した。大会中からXの日本ファンは「誰のタオル出してるのかと疑問だったけど、野球選手のだったか」「中田璃士くんギータのファンなのね！」「キスクラでギータの応援する璃士選手」などと注目していた。

27日にはISU公式X、インスタグラムでもこのシーンが動画で伝えられ「ソフトバンクとギータが大好きなんですよ」「キスクラで自分の推しのバナータオルを広げるという新しいスタイルw」「さすがりおくん！」などと改めて書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）