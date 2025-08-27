【2025年9月】Apple TV+で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

Apple TV+（アップルTVプラス）で2025年9月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

Apple TV+で絶対に見るべき！おすすめ海外ドラマ＆映画69選【2025年保存版】 米Apple社が提供するストリーミングサービスApple T … Apple TV+で絶対に見るべき！おすすめ海外ドラマ＆映画69選【2025年保存版】

2025年9月配信予定の作品一覧

9月17日（水）配信開始



朝の人気情報番組“ザ・モーニングショー”の現場を舞台に、テレビ局の表と裏で巻き起こる人間ドラマをスキャンダラスに描く。

2024年エミー賞主演女優賞（ドラマシリーズ部門）に、主演・製作総指揮ジェニファー・アニストン＆リース・ウィザースプーンがWノミネートされ話題となった。

『窓際のスパイ』シーズン5

9月23日（水）配信開始



第77回エミー賞、作品賞（ドラマシリーズ部門）や主演男優賞（ドラマシリーズ部門）など5部門ノミネートされた大人気＆大注目のドラマシリーズ。ミック・ヘロンの人気小説シリーズ「Slow Horses」を原作に、ゲイリー・オールドマン（『ダークナイト』「ハリー・ポッター」シリーズ）が引退作に選んだ作品。

「007」シリーズでおなじみのジェームズ・ボンドが所属するイギリスの諜報機関MI6とは異なり、イギリス国内の安全保障を担うMI5を舞台に、“窓際”に追いやられた落ちこぼれスパイたちの活躍を描く。傲慢で悪名高いジャクソン・ラムが、名誉挽回を狙う曲者ばかりのエージェントたちを率いて、英国の安全のために暗躍する――！

主演ゲイリーの脇を固めるのは、ジャック・ロウデン（『ダンケルク』）やクリスティン・スコット・トーマス（『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』）ら。

映画『オール・オブ・ユー』

9月26日（金）配信開始



大学時代から長年親友として寄り添ってきたローラとサイモンは、互いに秘めた想いを抱きながらも口にできない。しかしローラが「真のソウルメイト」を判定するテストを受け、別の相手とマッチしてしまったことで、関係は思わぬ方向へと揺れ動いていく。

その後も人生で何度も再会と別れを繰り返す二人は、互いが「共に生きるはずの相手」だったのではないかという思いを拭えない。果たしてサイモンとローラは、これまでの人生を覆してでも愛に賭けるのか、それとも“運命”を受け入れるのか。

「たった一人が自分にとってすべてになり得るのか」という問いを描く、ユーモアと切なさが入り混じったロマンス映画。

主演は、『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』のブレット・ゴールドスタインと『アウターレンジ 〜領域外〜』のイモージェン・プーツが務める。脚本はゴールドスタインと、監督も務めるウィリアム・ブリッジス（『ブラック・ミラー』）の共同執筆。

『サヴァン』

9月26日（金）配信開始



『ゼロ・ダーク・サーティ』のジェシカ・チャステイン演じる“ザ・サヴァント”と呼ばれる潜入捜査官を主人公に描く、緊迫感あふれるスリラーシリーズ。彼女は過激な国内テロを未然に防ぐため、正体を隠してネット上のヘイトグループに潜入し、暗躍する極端主義者たちに立ち向かっていく。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.