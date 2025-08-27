『モノトーン着がち』な人へ！【ZARA】大人のキレイ見え♡「カーキアイテム」

洋服を選ぶとき、つい無難なモノトーンを手に取ってしまう……という人におすすめしたいのが【ZARA（ザラ）】の「カーキアイテム」。カーキは手持ちのモノトーンアイテムにも合わせやすく、それでいてコーデを新鮮に見せてくれる頼もしいカラー。カジュアルさと上品さのバランスも絶妙です。大人のキレイ見えが叶いそうなので、ぜひチェックしてみて。

ペプラムシルエットでスタイルアップ

【ZARA】「ニットペプラムトップス」\5,990（税込）

ペプラムデザインがトレンド感のあるノースリーブトップス。肩から胸にかけてはすっきりと、胸から下はふんわりと広がるメリハリ感によって、視覚効果で上半身のボディラインをキレイに見せてくれそうです。女性らしいラインでありながら、落ち着いたカーキのおかげで、カジュアルなゆったりボトムスを合わせてもまとまりよく仕上がるはず。

Tシャツ感覚で使えるニットトップス

【ZARA】「コントラストトリム ショートスリーブニットトップス」\3,990（税込）

猛暑が続くとTシャツの出番が多くなりますが、そろそろマンネリしてきた……という人におすすめなのが、クルーネックのニットトップスです。Tシャツに近いフォルムでさらっと着られるのに、大人っぽくキレイめな見た目に仕上がるのが魅力。首まわりと肩に施された白ラインが絶妙なアクセントになり、シンプルなワンツーコーデもオシャレに見せてくれそう。

ライトカーキで程よいアウトドア感を楽しんで

【ZARA】「ミディ丈カーゴスカート」\6,590（税込）

カーキ色に大きなポケットが付いたカーゴパンツやスカートは、ミリタリーなイメージが強くなってしまうことも。一方、淡めのライトカーキ色ならベージュに近いイメージで着られて、大人のキレイめアイテムにもマッチ。洗濯機で洗えてデイリーに使えるので、ロングシーズン、休日のボトムスに困ったときの頼もしい相棒になってくれそう。

カーキで作る大人のオールインワンスタイル

【ZARA】「ベルト付きリネンロングジャンプスーツ」\9,990（税込）

オールインワンのパンツスタイルのなかでも人と差を付けられそうなのが、大人の魅力たっぷりなジャンプスーツ。ノースリーブと深く開いたVネックで肌見せしつつ、軽やかなライトカーキ色でセクシーになりすぎない塩梅が絶妙です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N