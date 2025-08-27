◆バレーボール世界選手権 第６日（２７日、タイ・バンコクほか）

１次リーグ（Ｌ）Ｈ組で既に決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めている世界ランク４位の日本は、同８位で大会２連覇中のセルビアを３―１で破った。開幕３連勝で組１位通過を決めた。チーム最多１９得点の石川真佑主将（ノヴァーラ）は「まずはセルビアに勝つことができて、組で１位通過ができて良かったです」と、第一目標達成に胸を張った。

１次Ｌの２戦までは世界ランクで格下の相手に苦しんだ。ウクライナ戦でトスが集中した石川は、アタック６５本を打った中で、２６得点。アタック決定率は４０％にとどまり、悔しさをにじませていた。この日の主将は「出だしから」と意識していたようにエンジン全開で、レフトから立て続けに決めた。エースを欠くが、高さのある攻撃陣がそろうセルビアから２Ｓを連取。第３Ｓは落としたが、第４Ｓでは２連続サービスエースで粘る相手を振り切り、１５年ぶりのメダルへ前進した。

２９日の決勝Ｔ１回戦では、開催国のタイと対戦。日本のつなぐバレーも現地では人気があるが、石川は冷静に敵地での戦いを見据える。「タイのホームで歓声もすごいと思う。自分たちと似たようなテンポのいいチームなので、そこに対応し、攻めに行くことは忘れずにやっていきたい」。１５年ぶりメダルへ、主将がけん引する。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。