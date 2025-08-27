µð¿Í£³Ï¢ÇÔ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¡¢¿³È½¤Ë¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÈ½Äê¤ò³ÎÇ§¡¡¶å²óÀä¹¥µ¡¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÄËº¨Ê»»¦¡¡¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤Ê¤·¤Ë¡Ö¸òºø¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¡Ö¹Åç£³¡Ý£²µð¿Í¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¼Ú¶â£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï°ì¥´¥í¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÎÝ¼ê¥â¥ó¥Æ¥í¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤ÇËÜÎÝÁ÷µå¡£»°Áö¡¦ÌçÏÆ¤â¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¡¦²ñÂô¤Î¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¡ÊËÜÎÝ¤Ç¤Î¾×ÆÍ¡Ë¤â´Þ¤á¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¿³È½¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢È½Äê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡£¡Ê¿³È½¤Ï¡Ë¡ØÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡£¡ØÁöÏ©¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¸òºø¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡£Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔËþ¤Î¿§¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÃæÈ×¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ¤Ï¸Þ²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÅê¼ê¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç£²ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ëº¸Á°¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï£±»à¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê£´²ó£±¡¿£³¤ò£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡£Á°²ó£²£°Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÂ³¤£²ÀïÏ¢Â³£Ë£Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¹ÅçÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤ÎÁ°¤Ë¸Þ²ó¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÀõÌî¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£¤À¤¬¡¢È¿·â¤âµÚ¤Ð¤ºÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£