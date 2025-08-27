女優の橋本マナミが２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。キレイ好きゆえの外食時の独特の習慣を明かす一幕があった。

今回は「潔癖すぎる女が大集合」。

レストランなどのカトラリー（用意されたナイフ、フォークなど）の清潔さについて「私は信用してないんですけど。紙ナプキンも信用してなくて」と話し出すと「だから、私は（カトラリーを）自分の手で拭きます」と続けた橋本。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「手が一番、汚くねえ？」と聞かれると「違う、違う」と手を振って否定。「自分の常在菌は自分には強いので。腸活みたいなことです」と主張した。

その上で「全部、お皿も１回、自分の手でぬぐって」と明かしたところで共演者から悲鳴が上がり、上田からも「何を触ってきたか分からないじゃん」と言われると「分からないけど、自分の常在菌は大丈夫」と笑顔で言い切った。

ここで共演のファーストサマーウイカに「だって１回、（自分の手で）お皿を拭いて、そのお皿についてたヤツ（菌）が取れたとしましょうや。次にスプーンを拭いたら移っちゃうじゃないですか？」と聞かれると「そこはいいんです」と笑顔で答えていた。