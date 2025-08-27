係の押し付けはワーママの横暴！ 専業主婦の訴えは響くのか!?【私たちの連絡係さん Vol.6】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。
そして迎えた当日、白田さんが「連絡係をやめたい」と言い出す。黒木さんは「途中でやめるのは無責任」だと言い返すが、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と主張。黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」とイラッとして…。
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。
そして迎えた当日、白田さんが「連絡係をやめたい」と言い出す。黒木さんは「途中でやめるのは無責任」だと言い返すが、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と主張。黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」とイラッとして…。
黒木さんがパートも介護もしていないことまで、ちゃっかり確認済だった白田さん。なんだか雲行きが怪しくなってきました…。
忙しい中で係なんてやりたくない、という気持ちも理解できますが、“ワーママは係免除”と言われた時代はだいぶ昔のことになりましたよね。
さて、黒木さんはこの局面をどう乗り切るのでしょうか。
(ツムママ)