※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。



そして迎えた当日、白田さんが「連絡係をやめたい」と言い出す。黒木さんは「途中でやめるのは無責任」だと言い返すが、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と主張。黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」とイラッとして…。



黒木さんがパートも介護もしていないことまで、ちゃっかり確認済だった白田さん。なんだか雲行きが怪しくなってきました…。忙しい中で係なんてやりたくない、という気持ちも理解できますが、“ワーママは係免除”と言われた時代はだいぶ昔のことになりましたよね。さて、黒木さんはこの局面をどう乗り切るのでしょうか。(ツムママ)