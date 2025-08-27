楽天モバイルが「Rakuten最強プラン」向けセキュリティーサービス「最強保護」を提供開始！月額990円でノートン モバイルなどが利用可能
|楽天モバイルがセキュリティーサービス「最強保護」を8月26日より提供！
楽天モバイルは26日、スマートフォン（スマホ）の安全・安心を強力にサポートするオプションサービス「最強保護」の提供を2025年8月26日（火）より開始したと発表しています。最強保護は月額990円（金額はすべて税込）でセキュリティーサービス「ノートン モバイル セキュリティ」の提供をはじめ、個人情報流出対策からウイルス除去やトラブル解決までを総合的にサポートするとのこと。
またサービス開始を記念して最強保護を初めて申し込む場合には初回3カ月無料で利用できるキャンペーンを実施しています。終了日は未定で、料金プラン「Rakuten最強プラン」（データタイプ含む）を利用している人が対象です。なお、最強保護の対象OSはAndroid 10.0以降およびiOS最新および2バージョン前までのiOSを搭載したiPhoneとのこと。またオプションサービスの加入時・解約時は月途中の場合に月額料金が日割りとなります。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プラン向けに新たにスマホを安全・安全に使うためのセキュリティー関連のオプションサービスとして最強保護が提供開始されました。
＜「最強保護」サービス内容＞
（1）個人情報保護：ダークウェブモニタリングで個人情報の流出リスクを監視して危険を未然にブロックします。
（2）ウイルス対策：危険なWebページやアプリ、無線LAN（Wi-Fi）へのアクセス時に警告を行い、スマホなどをウイルスや不正アプリから保護します。
（3）トラブル解決サポート・補償：専用のコミュニケーションセンターによる365日電話サポートに加え、クレジットカード不正利用補償（最大損害額の90％かつ100万円）、サイバーリスク補償（最大150万円）など幅広い補償を提供します。
＜対象外機種＞
下記の製品はウイルス対策機能および個人情報保護機能（ダークウェブモニタリング、専用のコミュニケーションセンターによる復旧サポートなど）を利用できません。
・HUAWEI P30 lite
・HUAWEI nova 5T
＜一部機能が利用できない機種＞
下記の製品はウイルス対策機能は正しく動作することを確認していますが、個人情報保護機能については一部正しく動作しない可能性があります。
・Redmi Note 11 Pro 5G
・OPPO A5 2020
・OPPO A73
・OPPO A55s 5G
・OPPO Reno A 128GB
・OPPO Reno3 A
・OPPO Reno5 A
・OPPO Reno7 A
・OPPO Reno9 A
・OPPO A79 5G
・OPPO Reno11 A
・OPPO A3 5G
・Nothing Phone (3a)
※2025年4月時点
記事執筆：memn0ck
