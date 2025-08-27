義両親に夫の不倫を暴露！息子の不貞行為を知った反応は？【ママリ】

このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ支払わせた妻の話』第14話をごらんください。

主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚します。不倫の証拠をあつめ、兄とともに夫へ話を切り出したリナさん。すると、夫はあっさりと不倫を認めました。3人で夫の実家へ行き、話し合いをしますが…。

©人間まお

©人間まお

©人間まお

©人間まお

ただならぬ事態を察した夫の両親…。夫は自分の両親に「不倫してしまった」と告白します。夫の両親はとても動揺していますね。そしてリナさんはすかさず「離婚したい」と切り出しました。



両親に不倫を告白し、顔色が真っ青な夫…。自分で招いた事態…同情はできません。リナさんも淡々とした表情で話し合いを進める姿から、決意が固まっている様子が伺えますね。玄関に飾られた、幸せそうな2人の結婚式の写真…とても切なく感じられますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）