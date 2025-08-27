8月26日までに、フリーアナウンサーの中川安奈が自身のInstagramを更新。同日発売された『週刊プレイボーイ』のオフショットを公開し、話題となっている。

「2016年NHKにアナウンサーとして入局した中川アナ。パリ五輪でキャスターを務めた際は、ベージュのインナーが『裸に見える』と視聴者から指摘が殺到し、話題となりました。その後、2025年3月に退所しフリーアナウンサーに転向。それ以来、バラエティ番組への出演などタレント業も精力的に活動しています。今回は、自身としては初のグラビアに挑戦。同誌の表紙を飾ったのです」（芸能ジャーナリスト）

Instagramには、《マネージャーさんが撮ってくれた動画たち》と題して、複数の撮影風景の動画が投稿された。その中には、中川が白のブラトップとジーンズを着用し、“クネクネ”と媚びるように動きながら床に寝そべって撮影する様子や、背中が大きく開いた黒いワンピースを着用し、風に髪をなびかせながらポーズを決める様子など、終始楽しそうに撮影に臨む彼女の姿が写っている。

Instagramコメント欄には、絶賛の声が上がる一方、複雑な心境を吐露するファンの声も寄せられていた。

《攻めてるね〜》

《少し思う、いったい何を見せられているのか…と》

《ホントに安奈ちゃんなの？？？》

NHKアナウンサー時代とは一変。中川の色気漂う姿に困惑もあるようだ。

「中川さんはNHKアナウンサー時代から自身のInstagramを開設していました。元々ボディラインが強調される服を着ることが多く、当時から注目されていました。さらに5月には、フリーアナウンサーとして初のMC番組『プロ野球ニュース月間好プレー』（BSフジ）を担当。その時の衣装は、薄いニット生地で、ボディラインがくっきり出るベージュ色のロングワンピースを着用していました。そのスタイルは、フリー転身後からどんどんと過激になっているようにも感じます」（前出・芸能ジャーナリスト）

アナウンサーという肩書き以上に、タレントとしての活躍も多い中川。フリーに転身して5カ月が過ぎ、彼女の変貌に戸惑う声は増えている。

「中川さんは、バラエティ番組でも“ぶっちゃけるスタイル”が話題になっています。特に、過去の恋愛事情を語るなど、お色気話が定番になってきていて、共演者からもドン引きされるほど。5月に放送された『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）では、共演した芸人・ヒコロヒーさんから“痴女”と言い放たれたこともあります。

これまではあくまで“お堅いアナ”でありながら、時に漂う色気が人気でした。しかし、現在は本人自ら“狙いに行く”という印象で、受け入れ難いと感じるファンもいるようですね。清楚路線を保つのか、お色気路線を歩むのか、岐路に立たされています」（前出・芸能ジャーナリスト）

複雑なファン心理を掴むのは難しい。