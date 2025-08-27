Angellirの人気ブラ「ふんわりルームブラ」から肌馴染み新色登場♡

女性の毎日に寄り添う機能性インナーを展開するAngellirの大人気アイテム「ふんわりルームブラ」に、新しいカラーバリエーションが仲間入りしました。今回登場するのは、肌馴染みを意識した【ペールベージュ】と【ミスティブルー】。ナチュラルで落ち着いた色合いは、日常のさまざまなシーンに溶け込み、自然体の美しさを引き出します。毎日のバストケアを大切にしながら、おしゃれも楽しめる新色の魅力をご紹介します。

肌に溶け込む新色「ペールベージュ」と「ミスティブルー」

今回追加された2つの新色は、“肌馴染み”をテーマに開発されたカラー。やわらかな光をまとったような【ペールベージュ】は、肌本来の美しさを引き立てながら安心感をプラス。

静かな空気を思わせる【ミスティブルー】は、心をリフレッシュさせる落ち着いたニュアンスを与えてくれます。どちらも派手すぎず、TPOを選ばずに着用できるため、日常使いにぴったりです。

シリーズ累計400万枚突破！ふんわりルームブラの魅力

Angellirの「ふんわりルームブラ」は、累計販売数400万枚を誇る大人気シリーズ。ノンワイヤーでありながら、フロントホック構造でバストを隙間なく包み込み、就寝時も快適に過ごせる工夫が施されています。

さらに、脇肉をカバーするパワーネットや、肌にやさしいコットン100%の内側素材、タグレス設計で肌へのストレスを軽減。夜はもちろん、日中も8割以上の方が愛用している万能ブラです。

商品ラインナップと価格

「ふんわりルームブラ」は、全7サイズ展開でカラーは新色を含む全16色。価格は3,960円（税込）です。

セットで楽しめる「キュッとルームショーツ」も全3サイズ・全16色で展開され、価格は2,475円（税込）。

どちらも新色【ペールベージュ】【ミスティブルー】を加えて登場し、自分好みのコーディネートが楽しめます。

日常使いしやすいカラーと心地よい機能性で、毎日のインナーライフをより快適にしてくれるはずです。

自然体で過ごせる新しい毎日へ

Angellirの「ふんわりルームブラ」に加わった新色【ペールベージュ】と【ミスティブルー】は、肌に溶け込むようなやさしい色合いが魅力。

シーンを選ばずに使える落ち着いたトーンは、心地よさと美しさを両立してくれます。

累計400万枚以上の実績を誇る人気アイテムに、待望の新色が登場したこの機会に、ぜひチェックしてみてください。毎日のバストケアが、もっと特別で楽しい時間に変わります♡