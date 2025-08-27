映画『スラムダンク』ダブルチームチケット(小中高生ペア券)1600円で販売決定 絵柄公開
アニメ『スラムダンク』の映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、全国映画館にて10月13日〜26日まで2週間限定で上映される。これを記念して、29日より販売開始する『THE FIRST SLAM DUNK 2025 in cinema』のムビチケの詳細が発表された。
【画像】泣けるわ…『スラムダンク』ペアムビチケの絵柄
本上映のムビチケでは、一般券・小人券のほかダブルチームチケット(小中高生ペア券)を販売することが決定。一般：1600円／小人：900円、ダブルチームチケット(小中高生ペア)：1600円となっている。
また、全国10劇場のDolby Cinemaによるラージフォーマット上映も決定した。
『スラムダンク』は、『週刊少年ジャンプ』で1990年42号から1996年27号まで連載していたバスケットボール漫画『SLAM DUNK（スラムダンク）』が原作。湘北高校バスケ部に入部したバスケ初心者の主人公・桜木花道が、チームメイトの流川楓との衝突や強豪校との試合の中で才能を急速に開花させていく姿が描かれている。
手に汗握る試合の描写やバスケに青春を懸ける登場人物たちが、読者の共感を呼び圧倒的な支持を受け、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破。1993年〜1996年にテレビアニメが全101話放送された。
2022年12月に公開された新作映画では、監督・脚本を原作者の井上雄彦氏、アニメーション制作は東映アニメーション／ダンデライオンアニメーションスタジオが担当。湘北メンバー5人のボイスキャストは、テレビアニメ版から一新され、宮城リョータ役を仲村宗悟、三井寿役を笠間淳、流川楓役を神尾晋一郎、桜木花道役を木村昴、赤木剛憲役を三宅健太が務め、興収164.8億円を突破する大ヒットとなった。
【画像】泣けるわ…『スラムダンク』ペアムビチケの絵柄
本上映のムビチケでは、一般券・小人券のほかダブルチームチケット(小中高生ペア券)を販売することが決定。一般：1600円／小人：900円、ダブルチームチケット(小中高生ペア)：1600円となっている。
『スラムダンク』は、『週刊少年ジャンプ』で1990年42号から1996年27号まで連載していたバスケットボール漫画『SLAM DUNK（スラムダンク）』が原作。湘北高校バスケ部に入部したバスケ初心者の主人公・桜木花道が、チームメイトの流川楓との衝突や強豪校との試合の中で才能を急速に開花させていく姿が描かれている。
手に汗握る試合の描写やバスケに青春を懸ける登場人物たちが、読者の共感を呼び圧倒的な支持を受け、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破。1993年〜1996年にテレビアニメが全101話放送された。
2022年12月に公開された新作映画では、監督・脚本を原作者の井上雄彦氏、アニメーション制作は東映アニメーション／ダンデライオンアニメーションスタジオが担当。湘北メンバー5人のボイスキャストは、テレビアニメ版から一新され、宮城リョータ役を仲村宗悟、三井寿役を笠間淳、流川楓役を神尾晋一郎、桜木花道役を木村昴、赤木剛憲役を三宅健太が務め、興収164.8億円を突破する大ヒットとなった。