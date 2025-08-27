9月3日(水)「上田と女が吠える夜」

ちょっとしたことを気に病んじゃう…気にしいな女が大集合！

自分の感情より他人にどう思われるか気になって何もできない・・・

何をするにもワクワより心配が先に立つ・・・

ちょっとしたことを気に病んじゃう・・・気にしいな女の生態SP！

▼人目が気になる相田翔子は自分から出るお腹の音にもモヤモヤ

▼心配性の田中理恵は楽しみの後には不幸が起きると思い込んじゃう…

▼安めぐみ、生姜焼き食べたいのに人目を気にしてガレット

▼飯田圭織は美容室のオーダーで「若作り」と思われていないか不安に…

▼ガラスのハートの持ち主の皆藤愛子はトイレの蓋が閉まっていると怖い…

▼でか美ちゃんは周りにどう思われているか気になりLINEの終わり方がわからない

▼気にしいなゆめちゃんはSNSのフォロワーが1人でも減ると一喜一憂

▼大久保佳代子、大部屋の楽屋で気にしてしまう事

▼MEGUMI、映画館でのポップコーンの咀嚼音が気になり編み出した技

▼若槻千夏はピアノ発表会で子どもと連弾をするも緊張で…

▼Aぇ! group・正門良規がコンサート中につい考えてしまう事とは？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・MEGUMI・若槻千夏

SPゲスト

正門良規（Aぇ! group）

女性ゲスト（五十音順）

相田翔子・飯田圭織・皆藤愛子・田中理恵・でか美ちゃん・安めぐみ・ゆめちゃん