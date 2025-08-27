すばる望遠鏡が撮影した渦巻銀河「NGC 7537」と「NGC 7541」
うお座の方向を捉えた、こちらの画像。
右下に写っているのは、1億光年以上先の渦巻銀河「NGC 7541」（左）と「NGC 7537」（右）です。
隣り合って写る2つの銀河の周囲に散りばめられた光点の多くは、さらに遠方に存在する無数の銀河です。
この画像は、NAOJ＝国立天文台がハワイの「すばる望遠鏡」に設置した超広視野主焦点カメラ「HSC＝ハイパー・シュプリーム・カム」で撮影されました。
国立天文台によると、2つの銀河は約16万光年離れて見えます。観測されている姿はどちらも整った形態をしていますが、さらに接近すると重力を介した相互作用によって、次第に形態が崩れていくと考えられています。
誕生から約138億年が経った宇宙にとっては“そう遠くない将来”に、2つの銀河は衝突して1つの大きな銀河に成長するかもしれません。
冒頭の画像は、国立天文台から2025年8月20日付で公開されています。
文／ソラノサキ 編集／sorae編集部
