すばる望遠鏡が撮影した渦巻銀河「NGC 7537」と「NGC 7541」

うお座の方向を捉えた、こちらの画像。

右下に写っているのは、1億光年以上先の渦巻銀河「NGC 7541」（左）と「NGC 7537」（右）です。

隣り合って写る2つの銀河の周囲に散りばめられた光点の多くは、さらに遠方に存在する無数の銀河です。

【▲ 画像右下は国立天文台すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」で撮影された渦巻銀河「NGC 7541」（左）と「NGC 7537」（右）（Credit: 国立天文台/田中賢幸）】

この画像は、NAOJ＝国立天文台がハワイの「すばる望遠鏡」に設置した超広視野主焦点カメラ「HSC＝ハイパー・シュプリーム・カム」で撮影されました。

国立天文台によると、2つの銀河は約16万光年離れて見えます。観測されている姿はどちらも整った形態をしていますが、さらに接近すると重力を介した相互作用によって、次第に形態が崩れていくと考えられています。

誕生から約138億年が経った宇宙にとっては“そう遠くない将来”に、2つの銀河は衝突して1つの大きな銀河に成長するかもしれません。

冒頭の画像は、国立天文台から2025年8月20日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 美麗な「オリオン大星雲」 すばる望遠鏡が撮影【今日の宇宙画像】 斜めから見た姿が美しい すばる望遠鏡が撮影した渦巻銀河「NGC 748」【今日の宇宙画像】花のような美しさの楕円銀河「NGC 474」 すばる望遠鏡が撮影参考文献・出典NAOJ - 渦巻銀河 NGC 7537（すばるギャラリー）