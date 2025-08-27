◇セ・リーグ 阪神2―1DeNA（2025年8月27日 横浜）

阪神の育成ドラフト3位入団の早川太貴投手がプロ初先発し、5回2安打無失点でプロ初勝利を飾った。

以下は試合後のヒーローインタビュー。

――今の気持ちは。

「すごいうれしいです」

――どんな思いでマウンドへ。

「前回、甲子園でなかなかうまくいかなかったので、今度こそ絶対やってやろうという思いで今日を迎えました」

――いろんな気持ちがあった。

「試合前はすごく緊張したんですけど、マウンド立ってからは落ちつけてはないですけどいつも通り投げられたのかなと思います」

――5回無失点、3回以降は得点圏も粘った。

「守備の野手の皆さんと梅野さんの配球、あとは、ファンの声援のおかげで、なんとか最後まで粘ることができました」

（照れ笑いしながらウイニングボール見せる）

――ボールを持っての気持ち。

「ボールを持って勝利を実感できたのですごくうれしいです」

――ボールは誰に。

「とりあえず親に渡そうかなと思います」

――渡すときにはどんな言葉を。

「なんとか1勝できたよ、ということで、感謝伝えて渡せたらなと思います」

――こんな投手になるぞという目標は。

「今タイガースの先発で投げている先輩方は、すごいいいピッチャーが多いので、そこに割って入っていけるようなピッチャーになりたいと思います」