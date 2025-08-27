バレーボール女子世界選手権（世界バレー、タイ）、日本は２７日に行われた１次リーグＨ組最終戦で大会連覇中の強豪セルビアをセットカウント３―１で撃破し、３戦全勝で首位突破を決めた。

また劇勝だ。日本は第１セットを接戦の末に２５―２３で先取すると、第２セットは大熱戦が展開されて３０―２８ともぎ取る。第３セットこそセルビアが底力を見せて取られるも、迎えた第４セットは優位に進め、２５―２１と奪取。２連覇中のセルビアを相手に快勝した。エースで主将の石川真佑がチーム最多の１９得点と躍動。もう一人の大砲、和田由紀子も１５得点と大活躍した。

フェルハト・アクバシュ監督就任後、日本は着実に強化が進んでおり、初の国際大会となったネーションズリーグで４位と上々の結果を残した。そして迎えた今大会では、１５年ぶりのメダル獲得、さらに５１年ぶりの優勝へ快進撃を見せている。

２３日の初戦カメルーン戦でストレートの圧勝発進を見せると、続く２５日のウクライナ戦では０―２と絶体絶命の大ピンチから３セット連取する大逆転で勝利し、列島が沸いた。

そしてこの日は連覇中の女王セルビアを撃破。１次リーグ首位突破を果たし、２９日の決勝トーナメント１回戦ではＡ組２位の開催国タイと対戦する。世界ランキング４位の日本に対して、タイは同１８位と優位。躍進へ期待は高まるばかりだ。

ファンからはＳＮＳ上で日本の快勝を祝福する声が殺到。「バレーボール女子日本代表セルビアに勝利すごい！ 世界バレー予選リーグ全勝で決勝トーナメント進出。優勝してほしいなぁ」と５１年ぶりの頂点を熱望する意見も出ている。

世界最高峰の舞台で日本旋風が吹き荒れそうだ。