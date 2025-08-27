日本維新の会の石井章参院議員（６８）（比例）が、国から公設秘書の給与をだまし取っていた疑いがあるとして、東京地検特捜部は２７日、茨城県取手市内の自宅や東京都内にある国会議員会館の事務所などを詐欺容疑で捜索した。

特捜部は押収した資料を分析するとともに石井氏らの事情聴取を行い、秘書給与の取り扱いなど資金処理の実態を調べる方針だ。

関係者によると、石井氏が採用して国に届け出た公設秘書には、秘書としての勤務実態がなかったにもかかわらず、国から給与を不正に受け取っていた疑いがある。国会議員が３人まで採用できる公設秘書は特別職の国家公務員で、月３０万〜６０万円程度の給与が公費で賄われている。特捜部は、こうした給与をだまし取った可能性があるとみている。

特捜部は２７日午前から、東京・永田町にある参院議員会館の事務所や取手市内の地元事務所などの捜索を実施。係官らは夕方以降、押収物の入った段ボールを次々と運び出した。今後、押収資料の分析などを通じて秘書らの勤務実態を確認し、事務所内のカネの流れを詳しく調べる。

石井氏は取手市出身で、同市議などを経て、２００９年衆院選で旧民主党から出馬して当選。その後、１６年の参院選におおさか維新の会（当時）から立候補して当選し、現在２期目。

秘書給与を巡っては、００年前後に国会議員による詐欺事件が相次ぎ、０４年に国会議員秘書給与法が改正されて、公設秘書の給与を本人に支給するなどの対策が取られた。

しかし、その後も同様の事件が発覚しており、自民党の広瀬めぐみ・参院議員（当時）が昨年、秘書給与など約３５８万円をだまし取ったとする詐欺罪で在宅起訴され、その後、有罪が確定した。

◇

石井氏の関係先が捜索を受けたことについて、日本維新の会の中司宏幹事長は国会内で記者団に対し、「事実であれば、あってはならないこと。皆さんにおわびを申し上げたい」と陳謝した。

石井氏とは連絡が取れていないとした上で、「しっかりと事実関係を把握し、しかるべく対応をしていきたい」と述べた。党として捜査に協力していく意向も示した。