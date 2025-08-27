◆天皇杯 ▽準々決勝 相模原１―１（２―４）神戸（２７日・レモンＳ）

前回大会の王者であるＪ１神戸はＪ３の相模原と対戦し、ＰＫ戦の末に勝利した。２年連続の４強進出となった。

相模原は２３日の北九州戦（１〇０）から先発を７人変更。元日本代表ＦＷ武藤雄樹らをシュタルフ悠紀リヒャルト監督は起用した。神戸はＭＦ井出遥也以外の１０人を、２３日のＣ大阪戦（１△１）から変えた。

ここまでの勢いを体現するかのように、相模原が先に主導権を握った。前半１５分、ＦＷ藤沼拓夢が右クロスを上げると、ゴール前に入ったＤＦ加藤大育が右足を懸命に伸ばす。加藤が右足で合わせた球はそのままネットの中に吸い込まれ、先制点を手にした。

しかし、神戸も決して引かない。前半３０分、右サイドの競り合いからのこぼれ球に井出が反応しクロスを上げると、ＦＷ小松蓮が頭で合わせて同点弾を決めた。小松はＪ２秋田から移籍後、公式戦初得点となった。

後半１７分には相模原がカウンターを仕掛けて絶好のチャンスになった。藤沼がドリブルで神戸の選手をかわしてシュートを放つが、ここはＧＫ新井章太の正面だった。神戸は後半１８分から日本代表ＦＷ宮代大聖を投入。４回戦の東洋大で１２０分の死闘に終止符を打つ決勝弾を決めた背番号「９」が、満を持してピッチに入った。同３５分からはＭＦ扇原貴宏も途中出場で加わった。しかし、９０分で試合は終わらず延長戦に突入した。

延長も白熱した展開が続いた。相模原は延長後半９分と１０分に絶好のシュートチャンスが訪れるが、ゴールマウスからは外れた。ＰＫ戦ではＧＫ新井章太が１番手のＦＷ徳永裕大が右に放ったキックをいきなりキャッチ。相模原は４番手のＦＷ福井和樹が放ったキックもバーに当たった。神戸は誰も外さず、激闘に終止符を打った。