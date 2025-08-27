５人組バンド「サカナクション」が２７日、Ｋアリーナ横浜で全国ツアー「ＳＡＫＡＮＡＱＵＡＲＩＵＭ ２０２５ “怪獣”」の最終公演を行った。

ＮＨＫで放送中のアニメ「チ。―地球の運動について」のオープニングテーマに起用され、ヒット中の「怪獣」をタイトルに掲げた全国ツアーのファイナル。当初予定していた１７か所３４公演が完売したため、２６日、２７日の２日間急きょ追加公演として開催された。

５人は白で統一されたステージに横一列になって登場。１人の男が主人公となる怪獣をテーマにした映像がＬＥＤモニターに映し出される中、バンドサウンドと映像をシンクロさせた斬新な演出で観衆を魅了した。 後半はヒット曲中心の構成。「アイデンティティ」では、ボーカルの山口一郎が「みんな歌える？」と呼び掛け、会場全体が大合唱に包まれた。代表曲「新宝島」では客席と一体となってアリーナを揺るがせた。

昨年うつ病との闘いを公表した山口はアンコール（２６日）で、今年の「怪獣」のヒットが自信になったと明かした。半年以上に及ぶツアーも無事にファイナルを迎え、ファンへの感謝と今後への抱負を語った。

なおこの日のライブは、８月３０日午後６時から１０日間限定でファンクラブサイト、Ｕ―ＮＥＸＴなどでアーカイブ配信を予定している。