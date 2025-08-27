◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島３―２巨人（２７日・マツダスタジアム）

雷雨のため試合開始が１時間遅れた試合。巨人は接戦を落とし３連敗で勝率５割から「借金１」となった。先発・森田駿哉投手は４回まで無失点で粘投していたが、５回につまかり４回１／３を７安打３失点（自責２）で降板。打線は広島の先発・大瀬良大地投手から浅野翔吾外野手の２点二塁打で６回に２点を返したが、追いつけなかった。

巨人は初回、１番・泉口友汰内野手が右前打で出塁したが、浅野翔吾外野手は空振り三振、中山礼都内野手は二ゴロ併殺打に終わり、無得点。２回以降は広島の先発・大瀬良大地投手から走者を出せず２、３、４、５回といずれも３者凡退。

森田は１回１死からファビアン外野手に四球、小園海斗内野手には中前打され１死一、二塁となったが、４番・モンテロ内野手を空振り三振、末包昇大外野手を左飛に打ち取り、立ち上がりを無失点で切り抜けた。

２回の森田は１死からドラフト１位ルーキー・佐々木泰内野手に左前打、２死となってから投手の大瀬良大地に右前打を許し一、三塁とされたが、中村奨成外野手は三ゴロに抑えた。

森田は３回は２番からの好打順も３者凡退。４回は１死から菊池涼介内野手に中前打、佐々木の左越えかという当たりは、左翼・キャベッジ外野手がジャンピングキャッチで好捕するファインプレー。一塁走者・菊池はあわてて一塁へ戻った。続く会沢翼捕手は遊ゴロで、この回も無失点を続けた。

４回まで３安打無失点で粘投していた巨人の先発の森田駿哉投手が、５回に３点を奪われ、５回途中で降板した。

５回の森田は投手の大瀬良大地に２打席連続ヒットとなる右前打を許し無死一塁。中村奨成外野手には左中間を破る二塁打を打たれ無死二、三塁とされ、ファビアン外野手の左前タイムリーで２人が生還し、２点を奪われた。

さらに、本塁への送球間に二塁へ向かったファビアンを刺そうとした二塁への送球が悪送球となり、ファビアンが三進。小園海斗内野手は遊ゴロで１死三塁となったところで、森田は降板。２番手で船迫大雅投手が登板したが、モンテロ内野手に中犠飛を打たれ、３点目を失った。

３点を追う巨人が６回に２点を返した。１死から岸田行倫捕手が、チーム２本目のヒットとなる左前打で出塁。２死となってから泉口友汰内野手が右前打でつなぎ２死一、二塁とこの試合初めて二塁に走者を進めると、浅野翔吾外野手が左翼線に二塁打を放ち、大瀬良大地投手から２点を奪い、１点差に迫った。

７回の巨人は広島の２番手・栗林良吏投手からキャベッジが右前打、リチャード内野手は四球を選び１死一、二塁としたが、吉川尚輝内野手、岸田行倫捕手はいずれも中飛に終わった。

救援陣は６回をケラー投手、７回は田中瑛斗投手がいずれも３者凡退に抑えた。８回は５番手で中川皓太投手が登板し、先頭の小園に四球、モンテロには中前打で無死一、二塁とされたが、末包を二ゴロ併殺打。なおも２死三塁で菊池を遊飛に仕留め、踏ん張った。

巨人は９回、広島の守護神・森浦大輔投手から、１死で岡本和真内野手の投ゴロが一塁・モンテロの捕球ミス（失策）となり出塁。代走・門脇誠内野手は森浦の暴投で一気に三塁へ進み、キャベッジはファウルで粘って四球を選び１死一、三塁としたが、リチャードは一ゴロ、一塁から本塁への送球で三塁走者・門脇がタッチアウト。リプレー検証でも判定は変わらず、ゲームセットとなった。