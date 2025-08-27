レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。運転姿を投稿した。

デコルテを大胆に露出した水色のトップスに黒いパンツルック姿で、ロングヘアをおろしてハンドルを握ったショットを公開。「前髪どーなってるん（雨ふってた）」とヘアスタイルも気にした。

別の投稿では、先週末のスーパーGT第5戦鈴鹿大会で、自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めた写真も公開。今季限りで卒業することを18日に発表したばかりだが「2日間駆け抜けましたあ 夏の鈴鹿、やっぱり暑かったですね あまり汗をかきにくい私ですが、今回に関しては一生分の汗を出し切った気がします」などと、酷暑の中で完全燃焼した心境をつづった。

ファンやフォロワーからも「超絶美人さん」「最高綺麗の美人」「カワイイ〜」「可愛い天使ちゃん」「素敵なお姫様」「カッコいい」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。