日本からアクセスし賭けを行うと犯罪となる、違法スポーツ賭博サイトで、甲子園やプロ野球も賭けの対象となっていました。

日本テレビが調査したのは今、日本からのアクセス数が去年7月比で約10倍に急上昇しているスポーツ賭博サイト。さまざまなスポーツの勝敗を予想してベット＝賭けを行い、オッズ＝配当率に応じた金額が支払われます。

こうしたサイトに日本からアクセスし、賭けを行うことは犯罪で、賭博罪に問われることになります。

賭けの対象は、プロスポーツだけではありません。最近では、高校球児の夢の舞台、甲子園大会も賭けの対象になっているのです。

夏の甲子園出場校とオッズがずらりと並んでいて、優勝した沖縄尚学は、6.84倍となっていました。

私たちが注目したのは、今月行われた巨人とDeNAの試合。試合が始まると、試合映像まで見られます。

この野球中継は日本テレビが制作していて、事前にサイト側からの連絡などはなく無断利用です。「サポート」と書かれた電話番号にかけてみました。

電話に出たのは、少しカタコトの日本語を話す人物。

――日本からサイトを見ていたので、違法じゃないか心配して電話した。日本から賭けても違法にはならない？

オペレーター

「恐縮ですが、法律に関するお問い合わせは…弁護士までしていただけますでしょうか。規則によりますと…はい」

――プロ野球の映像は許可を得て配信している？

オペレーター

「はい、左様でございます」

違法性については回答を濁し、映像については許可を得ていると話しました。

このサイトについて、違法スポーツ賭博対策に詳しい専門家に聞きました。

スポーツエコシステム推進協議会 稲垣弘則代表理事

「極めて悪質な事業者。世界中からマークされているような事業者。日本において、違法な市場を拡大してしまっている」

スポーツエコシステム推進協議会によると、去年、違法スポーツ賭博への日本の賭け金の総額は、およそ6.5兆円。違法なスポーツ賭博市場は、拡大しているといいます。

稲垣代表理事は、大きく2つのリスクを指摘します。

スポーツエコシステム推進協議会 稲垣弘則代表理事

「選手に対する八百長。違法事業者を運営、周りにいるのはマフィアだったりする。選手に近づいていって、試合の結果を操作しようとする。八百長のリスクが世界で高まっている」

もう1つは、ギャンブル依存症のリスク。中でも…

スポーツエコシステム推進協議会 稲垣弘則代表理事

「スポーツ賭博に興味を持って、オンラインカジノサービスを利用する」

スポーツ賭博をきっかけに、オンラインカジノにのめり込む人も多いといいます。その1人の男性に話を聞きました。

男性（28）

「スポーツベット（賭博）のサイトの中で広告が出る。オンラインカジノでもボーナスもらえるみたいな。じゃあやってみようかなみたいな感覚で始めました」

スポーツ賭博をきっかけにオンラインカジノにものめり込み…

男性（28）

「（1日）100万〜200万円。総額2000万円はくだらない。起きている時間帯は、日本とかアジアの試合。夜になったらヨーロッパ（の試合）」

24時間365日賭け事ができる環境。気付けば、ギャンブル依存症になっていました。

男性（28）

「口座残高0円なんですよね。ヤミ金にも返せなくなって」

――違法性についての認識は？

男性（28）

「正直なかった」

ギャンブル依存症の回復施設に通い、現在はやめられているといいます。

男性（28）

「ひどかった時にギャンブルをコントロールできなかった人間が、ちょっと間をあけてギャンブルをコントロールできることは、一生ない。元依存症という表現は適切ではないと思っている」

国は、規制を強めています。来月からは、オンラインカジノや違法なスポーツ賭博に誘導する広告やSNSの投稿などは違法になります。

また、オンラインカジノのライセンスを付与している国に対し、日本からのアクセスを禁止することや、日本語のサービスを行わないよう協力を要請しているといいます。

厚労省は、ギャンブル依存症かもしれないと思ったら、1人で抱え込まず、近くの保健所などに相談するよう呼びかけています。