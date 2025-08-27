平手友梨奈、欅坂46＆乃木坂46の楽曲歌う 初ワンマンライブの選曲にファン衝撃「ええ!!まじ!!!」「鳥肌」「泣いた」
歌手・俳優の平手友梨奈が21日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』を開催。27日、平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルで、そのライブの模様が配信された。
【写真】まさかの衣装…ソロで欅坂46の楽曲を歌唱する平手友梨奈
ライブでは、1曲目に欅坂46のラストシングル「誰がその鐘を鳴らすのか」、2曲目に欅坂46のデビューシングル「サイレントマジョリティー」、そして3曲目には乃木坂46の楽曲である「きっかけ」をソロパフォーマンス。ほか、初披露の新曲「I’m human」や、NANA starring MIKA NAKASHIMAのカバーで「GLAMOROUS SKY」などを披露し、圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。
欅坂46→乃木坂46というまさかの選曲に、配信を見たファンからは、SNSで「ええ!!まじ!!!」「めちゃくちゃ衝撃的」「え、てち、誰鐘!?!?!?!?」「鳥肌なんだが」「てちのサイマジョ、泣きそう」「グループ最初と最後の曲。泣いた」「誰鐘→サイマジョエグすぎる」「てちが誰鐘の衣装を着て誰鐘歌うのもやばい」「欅坂46から乃木坂46へ…」などの反響が寄せられた。
【写真】まさかの衣装…ソロで欅坂46の楽曲を歌唱する平手友梨奈
ライブでは、1曲目に欅坂46のラストシングル「誰がその鐘を鳴らすのか」、2曲目に欅坂46のデビューシングル「サイレントマジョリティー」、そして3曲目には乃木坂46の楽曲である「きっかけ」をソロパフォーマンス。ほか、初披露の新曲「I’m human」や、NANA starring MIKA NAKASHIMAのカバーで「GLAMOROUS SKY」などを披露し、圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。