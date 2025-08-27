◇天皇杯準々決勝 神戸1―1（PK4―2）相模原（2025年8月27日 レモンガススタジアム）

神戸が天皇杯2連覇まで、あと「2」とした。延長120分間を戦った末にJ3相模原をPK戦で退けた。

直近のリーグC大阪戦から井出を除く10人をスタメン入れ替え。「いる選手を何とか成長させて、少しでも多く勝てるようにしていくだけ」。吉田孝行監督は勝利とともに今後のリーグ戦やACLEまでを見据えて戦力アップのためのスタメンを組んだ。

その期待通り、1点ビハインドの前半30分にMF井出遙也のクロスを今夏加入のFW小松蓮が豪快ヘッド。「ようやく神戸に慣れてきた感覚があってゴールも近いと感じている。相模原とは対戦していることも多く22年、23年は得点を取っていて、良いイメージはある」。宣言通りの一撃で振り出しに戻した。

3試合連続で突入した延長戦では決着が付かず。それでもGK新井章太が「PK戦？勝ったと思った。そのメンタルで臨んだから1本目を止められた」と胸を張ったように1本目を左足でセーブ。逆に味方は全員が成功させて粘る相模原を振り切った。

準決勝は11月16日。広島と対戦する。