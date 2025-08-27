「西武３−２日本ハム」（２７日、ベルーナドーム）

日本ハムは逆転負けを喫し、連勝は３でストップ。貯金は２５となった。

先発の山崎が誤算だった。四回途中７安打３失点で５敗目。２点の援護をもらった直後の三回、渡辺聖に浮いたチェンジアップを振り抜かれ、左翼席へ同点２ランを被弾。四回は先頭からの３連打で長谷川に勝ち越しの中前適時打を浴び、ＫＯされた。

試合後、新庄監督は「山崎くんは、チェンジアップもうやめてほしいなって。腕を振ってのチェンジアップならいいけど。高めに浮く、腕が振れないチェンジアップは右バッターとしたら打ちやすい。もう、正直やめてもらいたいと思うくらい」と苦言を呈した。

８月は１勝の左腕について２軍での再調整を明言し、「ファームに行って、走り込みを中心に真っすぐのキレと膝元にバッターの体が前に出てハーフスイングするようなスライダーを磨いてきてほしい」と注文した。

九回の攻撃途中には停電で試合が４分間中断するハプニング。大型ビジョンが消灯し、アナウンスもできず。ＣＳ放送などの中継もストップしたまま試合が再開したが、反撃できなかった。