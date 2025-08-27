タレントの朝日奈央（31）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演し、人に言われて一番怖い言葉を明かした。

この日のテーマは「潔癖すぎる女が大集合！」。MCの上田晋也からVTRで共感できるものはあったか？と聞かれた朝日は「“一口いる？”って言われた瞬間が一番怖い」と答えた。

「もちろん、友達とか関係性ができている人だったら全然大丈夫」としながらも「知り合いくらいの程度の人にそういうふうに言われたらちょっとドキっとしちゃう」と語った。

さらに「昔、そういう距離感の人がソフトクリームを食べていたんですよ。私、瞬発的に“おいしそう”って言っちゃって、その瞬間、この怖い言葉が…。“一口いる？”。でも、“いらない”って言えないじゃないですか。私がおいしそうって言っちゃったから」と語った。

俳優のファーストサマーウイカが「なめてないところならいいんじゃないですか？まだ新品の溝が残っているところ」と言ったが「そう、それも思ったんですけど、そうすると“えっ、何？汚いと思っているのかな”って思われたらどうしようって、そっちも働いてしまって…。初めてフリーズしちゃって」と明かした。