女優の橋本マナミ（41）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。潔癖すぎるゆえ、お店でやっていることを明かして共演者から驚きの声が上がった。

飲食店のカトラリーをそのまま使うことができないというVTRを見た元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコが、「お店のカトラリー、そのまま取って使うのが私わからなくて、いったん紙ナプキンを取ってまず先端から拭いてピュってやって、紙ナプキンの上に箸を置く。直置きできないですね」と語った。

それを聞いた橋本も「カトラリーを信用していないんですけど。紙ナプキンも信用していなくて。だから私は、自分の手でふきます」と語った。

共演者が「えっ？」と絶句し、MCの上田晋也も「手が一番汚くねえか？」と言ったが「違うんです。自分の常在菌は自分には強いので…。腸活みたいなことです」と答えた。

さらに「お皿も全部、自分の手でぬぐって」と言うと、今度は共演者から悲鳴も。上田が「何を触ってきたかわからないじゃん」と言ったが「わからないけど、自分の常在菌は大丈夫なんです」と笑顔。俳優のファーストサマーウイカが「お皿拭いて、お皿についていた菌が取れたとしましょうや。それを次にスプーン拭いたら、これ移っちゃうじゃないですか！」と言ったが「そこはいいんです」と笑っていた。