室外機から異音がする……故障？ どこをチェックすればよい？【家電のプロが解説】
エアコンの室外機から突然異音がしたら驚きますよね。どのような原因が考えられるのでしょうか。
「All About」ガイドで、企業の製品開発のお手伝いやPR支援なども行うコヤマタカヒロが解説します。
（今回の質問）
室外機から異音がします……故障？どこをチェックすればよいですか？
（回答）
室外機周りの掃除や換気をしても治らないならメーカーに確認しましょう
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
ただし、室外機の上や周りに物を置くとそれらも一緒に振動してしまってガタガタ音が大きくなることがあります。あまりにも気になる場合は、室外機の周りを調べて、片付けてみましょう。また、経年劣化で振動が大きくなることもあるため、気になるようなら防振マットなどを敷くのも方法です。
また、カラカラ音や、ガタガタ音が大きく響く場合は、室外機の中で故障が発生している可能性があります。メーカーのサポートなどに連絡してメンテナンスしてもらうのがおすすめです。
基本的に個人でできるのは周辺の片付けや掃除まで。コンプレッサーは非常に危険なので、自分で室外機は開けないようにしましょう。
この記事の筆者：コヤマ タカヒロ
1973年生まれ。家電とデジタルガジェットをメインに雑誌やWebなど様々な媒体で執筆するライター。執筆以外に監修やコンサルティングなども行っており、企業の製品開発、人材教育、PR戦略に関するアドバイザーなども務める。米・食味鑑定士の資格を所有。家電のテストと撮影のための家電スタジオ「コヤマキッチン」を用意。
(文:コヤマ タカヒロ)
